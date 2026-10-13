Казахстанский бухгалтер и учитель годами начисляли себе чужие зарплаты: сумма шокирует

В Петропавловске вынесли приговор бухгалтеру и учителю средней школы №42, которых признали виновными в крупном хищении государственных средств. На протяжении пяти лет злоумышленники незаконно перечисляли себе чужие зарплаты, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Северо-Казахстанской области, факты систематических махинаций были выявлены в ходе надзорной проверки соблюдения законности при расходовании бюджетных средств.

Следствие установило, что с августа 2019 года по август 2024 года главный бухгалтер школы незаконно перечисляла деньги, предназначенные для оплаты труда работников сферы образования.

Общая сумма похищенного превысила 89 млн тенге. При этом ущерб на 25 млн тенге был причинен при непосредственном пособничестве одного из учителей этого же учебного заведения.

"По выявленным нарушениям прокуратурой города Петропавловска начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2) части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан (присвоение или растрата вверенного чужого имущества)", – говорится в сообщении.

Решением Петропавловского городского суда оба фигуранта дела были признаны виновными. Суд приговорил бухгалтера к 8 годам, а преподавателя – к 7 годам лишения свободы.

Кроме того, обоим осужденным запрещено занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет.

Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в Кызылординской области раскрыли крупную финансовую махинацию в сфере образования. Бухгалтер одного из местных детских садов подозревается в хищении более 21,5 млн тенге.