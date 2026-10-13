#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
448.45
501.59
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
448.45
501.59
5.36
Общество

Казахстанский бухгалтер и учитель годами начисляли себе чужие зарплаты: сумма шокирует

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 00:52 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Петропавловске вынесли приговор бухгалтеру и учителю средней школы №42, которых признали виновными в крупном хищении государственных средств. На протяжении пяти лет злоумышленники незаконно перечисляли себе чужие зарплаты, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Северо-Казахстанской области, факты систематических махинаций были выявлены в ходе надзорной проверки соблюдения законности при расходовании бюджетных средств.

Следствие установило, что с августа 2019 года по август 2024 года главный бухгалтер школы незаконно перечисляла деньги, предназначенные для оплаты труда работников сферы образования.

Общая сумма похищенного превысила 89 млн тенге. При этом ущерб на 25 млн тенге был причинен при непосредственном пособничестве одного из учителей этого же учебного заведения.

"По выявленным нарушениям прокуратурой города Петропавловска начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2) части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан (присвоение или растрата вверенного чужого имущества)", – говорится в сообщении.

Решением Петропавловского городского суда оба фигуранта дела были признаны виновными. Суд приговорил бухгалтера к 8 годам, а преподавателя – к 7 годам лишения свободы.

Кроме того, обоим осужденным запрещено занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет.

Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в Кызылординской области раскрыли крупную финансовую махинацию в сфере образования. Бухгалтер одного из местных детских садов подозревается в хищении более 21,5 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Бухгалтер одной из школ Актобе украл свыше 400 млн тенге
23:47, 22 февраля 2024
Бухгалтер одной из школ Актобе украл свыше 400 млн тенге
Перечисляя зарплату, бухгалтеры в Павлодарской области присвоили себе 27 млн тенге
11:33, 27 мая 2024
Перечисляя зарплату, бухгалтеры в Павлодарской области присвоили себе 27 млн тенге
Бухгалтер акимата сама себе начисляла повышенную зарплату
10:51, 28 мая 2024
Бухгалтер акимата начисляла себе зарплату, какую сама хотела
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
00:47, 14 октября 2026
Казахстанский защитник Лев Кургин покинет алматинский "Кайрат"
Фото: UWW
00:25, 14 октября 2026
Казахстанский борец Ыкыласов уступил в стартовой схватке ЧМ-2026 в Лас-Вегасе
Фото: UWW
00:13, 14 октября 2026
Казахстанский борец Аманалы проведёт схватку за "бронзу" чемпионата мира в США
Фото: ФК &quot;Сабах&quot;
23:39, 13 октября 2026
Покатилов помог "Сабаху" одержать историческую победу в Лиге чемпионов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: