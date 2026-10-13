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Общество

Может ли сбой 1С затронуть налоговую отчетность казахстанцев – ответ Минфина

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 18:47 Фото: freepik
Министр финансов Казахстана Мади Такиев 13 октября 2026 года прокомментировал опасения о возможных сбоях в работе 1С и рассказал, где хранится налоговая отчетность казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили о недавнем сбое в работе сервисов "Яндекса" и уточнили, существует ли аналогичный риск для 1С-Бухгалтерии, которой пользуются казахстанские предприниматели, а также проверял ли Минфин устойчивость и безопасность этой системы.

"Вся налоговая отчетность все равно находится в наших базах, в наших серверах. У нас есть резервные сервера, есть наши сервера Минцифры. Ну все, что касается нашей отчетности, всех наших услуг и систем, включая все, знаете, мы помним. Сделали и аудит в прошлом году, и все вовремя привели в соответствие, все пришли в порядок, особенно что касается смарт-офисов. Это большой наш труд – около 80 государственных органов, у них отдельный регламент. У нас есть требования безопасности", – ответил министр.

По его словам, 1С не используется при построении информационных систем в министерстве.

Ранее в Министерстве ИИ сообщили, что серверы хранения персональных данных казахстанских пользователей "Яндекса" работают штатно.

До этого пресс-служба Яндекс Go заявила о том, что сервисы компании работают с перебоями или могут быть временно недоступны. В связи с этим компания извинилась перед пользователями, водителями и курьерами за неудобства.

В компании пояснили, что сбои в работе сервисов "Яндекса" произошли из-за повреждения дата-центров. Также из заявления компании следовало, что "инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуется больше всего людей, и продолжают работу, чтобы все сервисы как можно скорее стали доступны в полном объеме во всех регионах".

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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