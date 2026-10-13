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Общество

Застолье с рыбой закончилось трагедией: чем завершилась история семьи из Мангистау

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 23:30 Фото: primeminister.kz
Трое взрослых, отравившихся копченой рыбой, завершили лечение в Мангистауской областной многопрофильной больнице, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 13 октября 2026 года издание Lada.kz, об этом сообщили в Мангистауской областной многопрофильной больнице.

"Трое взрослых пациентов завершили лечение после отравления копченой рыбой и были выписаны домой", – говорится в сообщении.

Семья из Мунайлинского района Мангистауской области почувствовала симптомы отравления после застолья на дне рождения у родственника, которое прошло 17 сентября. Тогда в семье рассказывали, что главным угощением была копченая красная рыба, которую достали из холодильника.

Спустя один-два дня членам семьи стало плохо. Их госпитализировали в областную больницу, где подключили к аппаратам ИВЛ и ввели противоботулиническую сыворотку. Среди заболевших был 9-летний ребенок, которому поставили диагноз "ботулизм" в тяжелой степени.

Ребенок, госпитализированный в реанимацию в сентябре 2026 года, скончался в больнице 7 октября.

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Канат Болысбек
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