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Общество

Выросло число госпитализированных учеников РФМШ в Алматы

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 16:12 Фото: primeminister.kz
Еще больше учащихся Республиканской физико-математической школы (РФМШ) попали в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу (ДГКИБ) в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 15 октября 2026 года, проинформировали в Управлении общественного здравоохранения (УОЗ) города:

"В период с 12 по 15 октября в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу Алматы госпитализированы 55 учащихся Республиканской физико-математической школы с признаками острой кишечной инфекции. Всем детям оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме".

В ведомстве уточнили, что "на данный момент состояние госпитализированных детей стабильное, в динамике без ухудшения".

"Случаев, требующих реанимационных мероприятий, нет".Пресс-служба УОЗ Алматы

В Алматы с 12 по 14 октября 2026 года в Детскую инфекционную больницу госпитализировали 48 учащихся РФМШ с признаками острой кишечной инфекции. Еще шесть детей были изолированы в интернате. Позднее стало известно, что число госпитализированных детей выросло до 51.

В Минздраве сообщили, что по результатам проверки пищеблока были выявлены нарушения санитарных требований. Для установления источника инфекции отобрали пробы воды и пищевой продукции, смывы, обследованы работники пищеблока. Деятельность школы и столовой приостановлена, лабораторные исследования продолжаются.

В полиции Алматы сообщили, что по факту массового отравления возбуждено уголовное дело.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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