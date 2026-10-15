Выросло число госпитализированных учеников РФМШ в Алматы

Еще больше учащихся Республиканской физико-математической школы (РФМШ) попали в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу (ДГКИБ) в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 15 октября 2026 года, проинформировали в Управлении общественного здравоохранения (УОЗ) города:

"В период с 12 по 15 октября в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу Алматы госпитализированы 55 учащихся Республиканской физико-математической школы с признаками острой кишечной инфекции. Всем детям оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме".

В ведомстве уточнили, что "на данный момент состояние госпитализированных детей стабильное, в динамике без ухудшения".

"Случаев, требующих реанимационных мероприятий, нет". Пресс-служба УОЗ Алматы

В Алматы с 12 по 14 октября 2026 года в Детскую инфекционную больницу госпитализировали 48 учащихся РФМШ с признаками острой кишечной инфекции. Еще шесть детей были изолированы в интернате. Позднее стало известно, что число госпитализированных детей выросло до 51.

В Минздраве сообщили, что по результатам проверки пищеблока были выявлены нарушения санитарных требований. Для установления источника инфекции отобрали пробы воды и пищевой продукции, смывы, обследованы работники пищеблока. Деятельность школы и столовой приостановлена, лабораторные исследования продолжаются.

В полиции Алматы сообщили, что по факту массового отравления возбуждено уголовное дело.