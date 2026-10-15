Выросло число госпитализированных учеников РФМШ в Алматы
Об этом сегодня, 15 октября 2026 года, проинформировали в Управлении общественного здравоохранения (УОЗ) города:
"В период с 12 по 15 октября в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу Алматы госпитализированы 55 учащихся Республиканской физико-математической школы с признаками острой кишечной инфекции. Всем детям оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме".
В ведомстве уточнили, что "на данный момент состояние госпитализированных детей стабильное, в динамике без ухудшения".
"Случаев, требующих реанимационных мероприятий, нет".Пресс-служба УОЗ Алматы
В Алматы с 12 по 14 октября 2026 года в Детскую инфекционную больницу госпитализировали 48 учащихся РФМШ с признаками острой кишечной инфекции. Еще шесть детей были изолированы в интернате. Позднее стало известно, что число госпитализированных детей выросло до 51.
В Минздраве сообщили, что по результатам проверки пищеблока были выявлены нарушения санитарных требований. Для установления источника инфекции отобрали пробы воды и пищевой продукции, смывы, обследованы работники пищеблока. Деятельность школы и столовой приостановлена, лабораторные исследования продолжаются.
В полиции Алматы сообщили, что по факту массового отравления возбуждено уголовное дело.