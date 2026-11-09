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Общество

"Вас ждут дома": МВД обратилось к водителям Казахстана

Дорога, трасса, дорожное строительство, дорожная инфраструктура, новая дорога, новая трасса , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 09:06 Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана выступили с напоминанием о том, что с 9 ноября 2026 года еще на трех участках республиканских автодорог начал действовать контроль средней скорости, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили: это трассы Алматы – Хоргос, Караганда – Бурылбайтал и Кызылорда – Аральск.

"Всего на этих участках будет оборудовано шесть таких зон", – добавили в МВД.

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Стоит отметить, что камеры фиксируют время въезда автомобиля в зону контроля и выезда из нее.

"На основе расстояния и времени в пути система автоматически рассчитывает среднюю скорость движения. Поэтому снизить скорость только перед камерой уже не получится: учитывается скорость на всем контролируемом участке. На трассе, когда дорога пустая и прямая, легко разогнаться и не заметить этого".Пресс-служба МВД РК

Между тем высокая скорость, как подчеркивают специалисты, одна из главных причин тяжелых дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают водители и пассажиры.

"С наступлением осени темнеет рано, на дорогах возможны гололед, туман и снег. Призываем всех участников дорожного движения соблюдать скоростной режим на протяжении всего пути и выбирать скорость с учетом погодных условий. Выезжайте пораньше, чтобы не приходилось торопиться. Вас ждут дома. Берегите себя и своих близких".Пресс-служба МВД РК

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О том, где еще фиксируют по стране среднюю скорость, можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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