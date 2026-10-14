В Казахстане хотят выровнять качество образования в школах: на это выделят миллиард
Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 14 октября 2026 года на брифинге в Курултае сообщил о планах по повышению уровня образования в общеобразовательных школах, передает корреспондент Zakon.kz.
Он также сравнил уровень финансирования социальных сфер в 2026 и 2027 годах согласно проекту республиканского бюджета.
"Высшее образование – без изменений, было 810 млрд, стало 811 млрд, культура и информация – 177 и 179 млрд тенге, соответственно. Туризм немного уменьшился, но это было связано со строительством какого-то объекта. Образование – было 85, стало 86 млрд тенге", – сказал Жумангарин.
Он объяснил, на что именно будет направлен дополнительный 1 млрд тенге.
"У нас действует система "Келешек мектептер", для того, чтобы научно-методологическое сопровождение распространить на другие школы, на эти цели мы выделяем 1 млрд тенге. Это нужно для того, чтобы уровень образования по всей стране был одинаково высоким", – добавил вице-премьер.
Ранее Жумангарин объяснил уменьшение расходов на социальную сферу.
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