В Казахстане хотят выровнять качество образования в школах: на это выделят миллиард

Фото: Zakon.kz

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 14 октября 2026 года на брифинге в Курултае сообщил о планах по повышению уровня образования в общеобразовательных школах, передает корреспондент Zakon.kz.

Он также сравнил уровень финансирования социальных сфер в 2026 и 2027 годах согласно проекту республиканского бюджета. "Высшее образование – без изменений, было 810 млрд, стало 811 млрд, культура и информация – 177 и 179 млрд тенге, соответственно. Туризм немного уменьшился, но это было связано со строительством какого-то объекта. Образование – было 85, стало 86 млрд тенге", – сказал Жумангарин. Он объяснил, на что именно будет направлен дополнительный 1 млрд тенге. "У нас действует система "Келешек мектептер", для того, чтобы научно-методологическое сопровождение распространить на другие школы, на эти цели мы выделяем 1 млрд тенге. Это нужно для того, чтобы уровень образования по всей стране был одинаково высоким", – добавил вице-премьер. Ранее Жумангарин объяснил уменьшение расходов на социальную сферу.

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