Самое красивое дерево в Алматы: как огненно-красный гигант из Америки стал символом осени

В Главном Ботаническом саду Алматы есть дерево, мимо которого трудно пройти, не остановившись, особенно, осенью, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают сотрудники парка, именно клен Фримана словно ярко-красное пламя притягивает взгляды посетителей, становясь одним из самых эффектных украшений сада.

Клен Фримана (Acer × freemanii) – листопадное дерево семейства Сапиндовые. Это гибрид двух североамериканских видов: клена красного (Acer rubrum) и клена серебристого (Acer saccharinum). Примечательно, что в природе встречается в восточной части Северной Америки.

Название дерево получило в честь американского ботаника Оливера Маркуса Фримана. В 1933 году он провел искусственное скрещивание красного и серебристого кленов в Национальном дендрарии США в Вашингтоне.

Гибрид сочетает в себе ценные качества обоих родительских видов: от красного клена он унаследовал выразительную осеннюю окраску, а от серебристого – быстрый рост. Благодаря этому клен Фримана широко используют в озеленении парков, улиц и общественных пространств.

Летом листья клена Фримана зеленые, а осенью приобретают яркие красные, оранжевые и желтые оттенки. Интенсивность окраски зависит от сорта и погодных условий.

"Самое красивое дерево Алматы. Пока дерево облачено в свой огненно-красный наряд, самое время полюбоваться его красотой и сохранить эти яркие мгновения на фотографиях", – призывают в парке.

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