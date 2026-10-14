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Общество

Самое красивое дерево в Алматы: как огненно-красный гигант из Америки стал символом осени

листья, клен, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 11:06 Фото: pixabay
В Главном Ботаническом саду Алматы есть дерево, мимо которого трудно пройти, не остановившись, особенно, осенью, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают сотрудники парка, именно клен Фримана словно ярко-красное пламя притягивает взгляды посетителей, становясь одним из самых эффектных украшений сада.

Клен Фримана (Acer × freemanii) – листопадное дерево семейства Сапиндовые. Это гибрид двух североамериканских видов: клена красного (Acer rubrum) и клена серебристого (Acer saccharinum). Примечательно, что в природе встречается в восточной части Северной Америки.

Название дерево получило в честь американского ботаника Оливера Маркуса Фримана. В 1933 году он провел искусственное скрещивание красного и серебристого кленов в Национальном дендрарии США в Вашингтоне.

Гибрид сочетает в себе ценные качества обоих родительских видов: от красного клена он унаследовал выразительную осеннюю окраску, а от серебристого – быстрый рост. Благодаря этому клен Фримана широко используют в озеленении парков, улиц и общественных пространств.

Летом листья клена Фримана зеленые, а осенью приобретают яркие красные, оранжевые и желтые оттенки. Интенсивность окраски зависит от сорта и погодных условий.

"Самое красивое дерево Алматы. Пока дерево облачено в свой огненно-красный наряд, самое время полюбоваться его красотой и сохранить эти яркие мгновения на фотографиях", – призывают в парке.

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 11:06
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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