12 библиотек Казахстана находятся в аварийном состоянии

Депутат Курултая Динара Райханова 14 октября 2026 года озвучила депутатский запрос касательно ненадлежащего состояния части библиотек в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Она уверена, что текущее состояние библиотечной инфраструктуры страны требует комплексного обновления.

"Согласно данным Бюро национальной статистики, 85% из 3 912 публичных библиотек страны расположены в сельской местности. Однако за последние 15 лет библиотечная сеть сократилась на четверть. Библиотеки остаются для жителей важными культурными и информационными центрами. Ежегодно сельские библиотеки посещают около 25 млн человек, что свидетельствует об устойчивом спросе на их услуги", – сказала Динара Райханова.

Вместе с тем, по ее словам, ряд объектов находится под угрозой закрытия в связи с сокращением финансирования. Кроме того, модернизация библиотек требует укрепления их материально-технической базы.

Например, только 59% всех библиотек подключены к сети Интернет, 32 библиотеки требуют капитального ремонта, 17 – находятся в неотапливаемых зданиях, а 12 – находятся в аварийном состоянии.

"Фонды сельских библиотек морально и физически устарели. Многие здания библиотек не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к обслуживанию читателей и хранению фондов. В библиотеках недостаточно помещений для проведения массовых мероприятий, организации коворкингов, клубов и кружков", – отметила депутат.

Динара Райханова предложила ряд мер для исправления ситуации:

дополнить проект нового Закона РК "О библиотеках и библиотечном деле" нормой, запрещающей закрытие или реорганизацию сельских библиотек без учета мнения и согласия местных жителей;

пересмотреть подходы к вопросу комплектования библиотечных фондов и рассмотреть механизмы обеспечения читателей современной познавательной и классической литературой на государственном языке;

предусмотреть в Концепции "Зерделі ұлт" на 2027-2031 годы отдельный раздел по модернизации библиотечной инфраструктуры в сельской местности.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил разместить "Золотой библиотечный фонд СНГ" в Астане.