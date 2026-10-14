Дожди, снегопад, очень сильный ветер и гололед ожидаются в Казахстане – прогноз погоды на 15 октября 2026 года

Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 15 октября 2026 года. В нем говорится, что часть республики накроет непогода, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, на большей части территории Казахстана под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

"Лишь на западе, востоке, юго-востоке республики прогнозируется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки (дожди, снег), ночью на востоке – сильные осадки (дожди, снег). По республике ожидаются усиление ветра, в области Жетысу в районе Алакольских озер прогнозируется очень сильный ветер. Ночью на востоке, в центре ожидается гололед. На западе страны ожидается пыльная буря, по республике прогнозируются туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, в ряде регионов Казахстана ожидается пожарная опасность:

высокая пожарная опасность – в Атырауской, в центре Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на востоке Актюбинской областей, на востоке области Жетысу, на севере, в центре Кызылординской, на юге Костанайской областей;

– в Атырауской, в центре Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на востоке Актюбинской областей, на востоке области Жетысу, на севере, в центре Кызылординской, на юге Костанайской областей; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на западе, юге, в центре Актюбинской, на юге, востоке Атырауской, на западе Карагандинской областей, на западе, юге, в центре области Улытау.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни по Казахстану ударят резкие морозы до -11°С, сильные снегопады и ливни. Подробнее о прогнозе погоды на 15, 16 и 17 октября 2026 года – по ссылке.