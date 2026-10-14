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Общество

Дожди, снегопад, очень сильный ветер и гололед ожидаются в Казахстане – прогноз погоды на 15 октября 2026 года

картинка, сгенерированная с помощью ИИ, Казахстан, Казгидромет, погода, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 17:17 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 15 октября 2026 года. В нем говорится, что часть республики накроет непогода, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, на большей части территории Казахстана под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

"Лишь на западе, востоке, юго-востоке республики прогнозируется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки (дожди, снег), ночью на востоке – сильные осадки (дожди, снег). По республике ожидаются усиление ветра, в области Жетысу в районе Алакольских озер прогнозируется очень сильный ветер. Ночью на востоке, в центре ожидается гололед. На западе страны ожидается пыльная буря, по республике прогнозируются туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, в ряде регионов Казахстана ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Атырауской, в центре Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на востоке Актюбинской областей, на востоке области Жетысу, на севере, в центре Кызылординской, на юге Костанайской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на западе, юге, в центре Актюбинской, на юге, востоке Атырауской, на западе Карагандинской областей, на западе, юге, в центре области Улытау.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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