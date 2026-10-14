Массовое отравление учеников РФМШ: число госпитализированных детей выросло

Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева побывала в Детской инфекционной больнице Алматы, куда попали десятки учеников Республиканской физико-математической школы (РФМШ), сообщает Zakon.kz.

По ее словам, число госпитализированных выросло.

"Навестила детей, попавших в больницу с отравлением в Алматы. Всего 43 мальчика и пять девочек. Только что привезли еще троих детей. Проживают в интернате РФМШ, приехали из разных областей. Состояние стабильное. По факту отравления проводится проверка", – сообщила омбудсмен 14 октября 2026 года в Instagram.

В Алматы с 12 по 14 октября 2026 года в Детскую инфекционную больницу госпитализировали 48 учащихся РФМШ с признаками острой кишечной инфекции. Еще шесть детей изолированы в интернате и находятся под медицинским наблюдением.

В Минздраве сообщили, что по результатам проверки пищеблока были выявлены нарушения санитарных требований. Для установления источника инфекции отобрали пробы воды и пищевой продукции, смывы, обследованы работники пищеблока. Деятельность школы и столовой приостановлена, лабораторные исследования продолжаются.

В полиции Алматы сообщили, что по факту массового отравления возбуждено уголовное дело.