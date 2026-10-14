#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
448.45
501.59
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
448.45
501.59
5.36
Общество

Массовое отравление учеников РФМШ: число госпитализированных детей выросло

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, врач, доктор, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 17:19 Фото: Zakon.kz
Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева побывала в Детской инфекционной больнице Алматы, куда попали десятки учеников Республиканской физико-математической школы (РФМШ), сообщает Zakon.kz.

По ее словам, число госпитализированных выросло.

"Навестила детей, попавших в больницу с отравлением в Алматы. Всего 43 мальчика и пять девочек. Только что привезли еще троих детей. Проживают в интернате РФМШ, приехали из разных областей. Состояние стабильное. По факту отравления проводится проверка", – сообщила омбудсмен 14 октября 2026 года в Instagram.

В Алматы с 12 по 14 октября 2026 года в Детскую инфекционную больницу госпитализировали 48 учащихся РФМШ с признаками острой кишечной инфекции. Еще шесть детей изолированы в интернате и находятся под медицинским наблюдением.

В Минздраве сообщили, что по результатам проверки пищеблока были выявлены нарушения санитарных требований. Для установления источника инфекции отобрали пробы воды и пищевой продукции, смывы, обследованы работники пищеблока. Деятельность школы и столовой приостановлена, лабораторные исследования продолжаются.

В полиции Алматы сообщили, что по факту массового отравления возбуждено уголовное дело.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Минпросвещения взяло на контроль ситуацию с массовым отравлением учащихся РФМШ в Алматы
18:07, Сегодня
Минпросвещения взяло на контроль ситуацию с массовым отравлением учащихся РФМШ в Алматы
Алматы, РФМШ
09:48, Сегодня
Около 50 учеников РФМШ попали в больницу в Алматы
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, вакцинация, вакцинирование, вакцина, вакцины, прививка, прививки
11:37, Сегодня
48 учеников РФМШ в Алматы попали в больницу: школу закрыли после проверки Минздрава
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
18:11, Сегодня
Гауфф и Пегула отобрались на Итоговый чемпионат WTA - 2026
ФИА изменит технический регламент Формулы-1 на сезон-2027
17:55, Сегодня
ФИА изменит технический регламент Формулы-1 на сезон-2027
Алекс Волкановски
17:40, Сегодня
"Евлоев проблема для всех, кроме меня": Волкановски сделал смелое заявление перед боем
Софья Самоделкина на ОИ-2026
17:23, Сегодня
Стали известны два следующих турнира Софьи Самоделкиной после Мемориала Дениса Тена
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: