Два месяца без зарплаты: медики в Алматинской области собирают колоски и ищут подработку
По информации КТК, задолженность перед 250 сотрудниками достигла 187 млн тенге. Некоторые медики после работы отправляются собирать урожай на полях или моют автобусы. Акушерка Саулеш Галфай, которая трудится в центре около 20 лет, рассказала, что одна воспитывает двоих детей и вынуждена подрабатывать из-за низкой зарплаты.
"Мы уже в долги залезли, не можем выплачивать кредиты. Проценты на проценты начисляются. Детям даже на хлеб заработать не можем. Уже третий день выходим в поле собирать колоски", – рассказала медсестра Жанар Калдыбаева.
Руководство учреждения подтвердило наличие задолженности и объяснило ситуацию недостаточным финансированием. Сейчас центр ожидает решения по заявке на выделение дополнительных средств.
В Фонде социального медицинского страхования сообщили, что дополнительное финансирование для выплаты зарплат уже выделено.
"Для решения вопроса по выплате заработной платы сотрудникам перинатального центра № 1 города Есика фондом выделены дополнительные средства, которые будут выплачены в ближайшие дни", – заявил директор Алматинского областного филиала фонда Нурлан Кидирбаев.
Теперь сотрудники ждут поступления денег на счета и надеются, что задержки зарплаты больше не повторятся.
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