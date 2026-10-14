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Общество

Два месяца без зарплаты: медики в Алматинской области собирают колоски и ищут подработку

Медики в Есике остались без зарплаты: сотрудники собирают колоски, чтобы прокормить детей, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 23:36 Фото: magnific.com
В Алматинской области сотрудники перинатального центра жалуются, что им задолжали около 200 млн тенге. Медики говорят, что не получают зарплату уже два месяца. Из-за этого приходится искать подработку: одни собирают урожай на полях, другие моют автобусы, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, задолженность перед 250 сотрудниками достигла 187 млн тенге. Некоторые медики после работы отправляются собирать урожай на полях или моют автобусы. Акушерка Саулеш Галфай, которая трудится в центре около 20 лет, рассказала, что одна воспитывает двоих детей и вынуждена подрабатывать из-за низкой зарплаты.

"Мы уже в долги залезли, не можем выплачивать кредиты. Проценты на проценты начисляются. Детям даже на хлеб заработать не можем. Уже третий день выходим в поле собирать колоски", – рассказала медсестра Жанар Калдыбаева.

Руководство учреждения подтвердило наличие задолженности и объяснило ситуацию недостаточным финансированием. Сейчас центр ожидает решения по заявке на выделение дополнительных средств.

В Фонде социального медицинского страхования сообщили, что дополнительное финансирование для выплаты зарплат уже выделено.

"Для решения вопроса по выплате заработной платы сотрудникам перинатального центра № 1 города Есика фондом выделены дополнительные средства, которые будут выплачены в ближайшие дни", – заявил директор Алматинского областного филиала фонда Нурлан Кидирбаев.

Теперь сотрудники ждут поступления денег на счета и надеются, что задержки зарплаты больше не повторятся.

Ранее сообщалось, сколько медиков требуется Казахстану.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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