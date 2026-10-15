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Общество

Три форс-мажора: названы случаи, когда начальник в Казахстане может прервать ваш законный выходной

Руки, начальник, марионетки, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 06:29 Фото: magnific
Работодатель не вправе по своему желанию вызывать сотрудников на работу в выходные и праздничные дни, но в Казахстане есть исключения, когда согласие работника не нужно, сообщает Zakon.kz.

Как разъясняет Uchet.kz, порядок привлечения сотрудников к работе в выходные и праздничные дни регулирует Трудовой кодекс Казахстана. Согласно статье 85, работодатель вправе привлечь сотрудника к работе в его выходной день при наличии письменного согласия самого работника либо по его инициативе.

Этот закон также определяет, кому запрещено работать в выходные и какую компенсацию должны выплатить за дополнительный труд. При этом необходимо оформить соответствующий приказ работодателя. Он может быть составлен на бумаге или в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи.

Таким образом, для законного выхода на работу в выходной день обычно требуются два документа – письменное согласие или заявление сотрудника и приказ работодателя.

В статье 86 Трудового кодекса РК предусмотрены три исключительных обстоятельства, при которых работодатель может привлечь сотрудника к работе без его согласия.

Это допускается:

  • Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и производственных аварий либо немедленного устранения их последствий.
  • Для предотвращения или расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, а также предотвращения уничтожения или порчи имущества.
  • Для выполнения заранее непредвиденных срочных работ, от которых зависит дальнейшая нормальная деятельность всей организации или отдельных подразделений.

Обычная производственная загруженность, необходимость срочно сдать отчет или желание руководителя быстрее завершить проект сами по себе не дают права требовать выхода на работу без согласия сотрудника.

Ранее мы писали о том, что в Алматинской области сотрудники перинатального центра жалуются, что им задолжали около 200 млн тенге. Медики говорят, что не получают зарплату уже два месяца.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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