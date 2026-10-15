#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
450.62
504.2
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
450.62
504.2
5.36
Общество

Смертельное обрушение фасада в Астане: будут ли усиливать защиту председателей ОСИ

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 13:11 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МПС Бакытжан Жунисбеков на брифинге в СЦК 15 октября 2026 года рассказал, снизилось ли число желающих возглавить ОСИ, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что по факту гибели фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан в результате обрушения части фасада жилого дома в Астане было возбуждено уголовное дело и в итоге на скамье подсудимых оказалась председатель ОСИ Сауле Жубаниязова. В этой связи они поинтересовались, стало ли после этого меньше желающих занять такую должность и будет ли министерство инициировать нормы об их дополнительной защите.

"Если есть ОСИ, то, однозначно, у него будет председатель. На сегодня все объединения собственников имущества имеют председателей. (Проблемы нехватки. – Прим. ред.) не наблюдаем", – сказал Жунисбеков.

Нет в планах у министерства и разрабатывать какие-то отдельные нормы по их защите.

"Защищать права непосредственно председателей ОСИ, я думаю, смысла нет. Почему? Потому что они защищены уже действующими нормативно-правовыми актами и законодательством", – ответил он.

Между тем, по его словам, данный случай поднял и выявил некоторые системные вопросы, которые ОСИ в свое время не ставили перед собой.

"На сегодня мы в рамках встреч с председателями объединений довели до них те механизмы, которые предусмотрены государством и обеспечивают надлежащее содержание объекта недвижимости. Также рассказали, каким образом распределена ответственность, когда и как нужно проводить осмотры и техническое обследование, а также когда проводятся текущий и капитальный ремонты зданий", – резюмировал спикер.

1 октября 2026 года судья удовлетворила ходатайство о возобновлении судебного следствия по факту гибели фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
15:32, 24 ноября 2025
Госинспекторы и сертификация – в Казахстане будут усиливать ответственность за качество зданий
Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки
12:28, 23 мая 2025
Жилищная реформа: кто и как теперь будет распределять квартиры
Водоснабжение, система водоснабжения, вода, подача воды
13:08, 20 октября 2025
Признание от чиновника из Министерства промышленности: Наказан я и замакима области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лучший киберспортсмен Казахстана &quot;molodoy&quot; пожаловался на проблемы со зрением
13:32, Сегодня
Лучший киберспортсмен Казахстана "molodoy" пожаловался на проблемы со зрением
Казахстанский пловец Айбат Мырзамуратов
13:21, Сегодня
Сегодня в Астане стартовал заключительный этап Кубка мира по плаванию
Асылхан Кошербай (в красном) после финального боя с Купером МакКоннеллом на ЧМ-2024
13:08, Сегодня
Два нокдауна и споры с судьями: как Казахстан упустил "золото" на первом ЧМ World Boxing
Хаггерти выступает на Генассамблее в Алматы
12:57, Сегодня
"Теннис начинается с местных сообществ": глава WT Хаггерти об итогах Генассамблеи в Алматы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: