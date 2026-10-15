Смертельное обрушение фасада в Астане: будут ли усиливать защиту председателей ОСИ

Председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МПС Бакытжан Жунисбеков на брифинге в СЦК 15 октября 2026 года рассказал, снизилось ли число желающих возглавить ОСИ, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что по факту гибели фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан в результате обрушения части фасада жилого дома в Астане было возбуждено уголовное дело и в итоге на скамье подсудимых оказалась председатель ОСИ Сауле Жубаниязова. В этой связи они поинтересовались, стало ли после этого меньше желающих занять такую должность и будет ли министерство инициировать нормы об их дополнительной защите.

"Если есть ОСИ, то, однозначно, у него будет председатель. На сегодня все объединения собственников имущества имеют председателей. (Проблемы нехватки. – Прим. ред.) не наблюдаем", – сказал Жунисбеков.

Нет в планах у министерства и разрабатывать какие-то отдельные нормы по их защите.

"Защищать права непосредственно председателей ОСИ, я думаю, смысла нет. Почему? Потому что они защищены уже действующими нормативно-правовыми актами и законодательством", – ответил он.

Между тем, по его словам, данный случай поднял и выявил некоторые системные вопросы, которые ОСИ в свое время не ставили перед собой.

"На сегодня мы в рамках встреч с председателями объединений довели до них те механизмы, которые предусмотрены государством и обеспечивают надлежащее содержание объекта недвижимости. Также рассказали, каким образом распределена ответственность, когда и как нужно проводить осмотры и техническое обследование, а также когда проводятся текущий и капитальный ремонты зданий", – резюмировал спикер.

1 октября 2026 года судья удовлетворила ходатайство о возобновлении судебного следствия по факту гибели фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.