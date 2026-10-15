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Общество

От разговоров по телефону до "пьяных" рейсов: в МВД назвали самые частые нарушения ПДД

Дорога, дороги, трасса, трассы, машина, машины, дорожное движение, транспорт, авто, автомобиль, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 13:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В МВД Казахстана рассказали о нарушениях ПДД, выявленных в разных регионах страны. Среди них – пьяное вождение, выезд на встречную полосу и использование телефона за рулем. Всего за первую неделю октября 2026 года полицейские пресекли более 366 тысяч нарушений, сообщает Zakon.kz.

К примеру, в Караганде водитель легковушки выехал на полосу встречного движения. Полицейские своевременно отреагировали на правонарушение. При проверке документов у него выявили признаки алкогольного опьянения, что также подтвердило медицинское освидетельствование. Мужчину привлекли к ответственности.

"За пьяное вождение предусмотрено лишение водительских прав".Пресс-служба МВД РК

Кроме того, в Петропавловске нарушение выявили с помощью дрона. Так, водитель КамАЗа двигался без пристегнутого ремня безопасности. В отношении мужчины составлен административный протокол.

Уже в Павлодаре сотрудники полиции выявили другого нарушителя ПДД. Видео с ним было опубликовано в социальных сетях. Известно, что во время движения водитель пользовался мобильным телефоном, не включал поворотники и совершал резкие маневры. Кроме того, автомашина имела технические неисправности. Мужчину также привлекли к ответственности.

Всего, по данным Министерства внутренних дел (МВД), за девять месяцев в стране пресечено свыше 11,9 млн нарушений Правил дорожного движения.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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