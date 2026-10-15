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Общество

"Четырехлапый" искусственный интеллект вышел на улицы Астаны

собака робот в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 14:54 Фото: ДП Астаны
Департамент полиции (ДП) Астаны ввел в эксплуатацию четырех роботов-собак, которые используются для контроля общественного порядка и профилактики правонарушений, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства 15 октября 2026 года рассказали, что в настоящее время роботы-собаки работают в торговых центрах и общественных местах с большим скоплением людей, помогая сотрудникам полиции контролировать обстановку.


"Роботы-собаки оснащены видеокамерами с технологиями искусственного интеллекта, которые позволяют отслеживать окружающую обстановку и передавать видеоинформацию в режиме реального времени непосредственно в Центр оперативного управления. Это дает возможность сотрудникам полиции оперативно оценивать ситуацию в общественных местах и при необходимости своевременно принимать соответствующие меры", – рассказали в ДП.

Одна из важных возможностей технологии – помощь в выявлении лиц, находящихся в розыске. Интегрированная в роботов-собак система искусственного интеллекта позволяет сопоставлять лица. При выявлении совпадения в Центр оперативного управления автоматически поступает тревожное уведомление.

"Данная технология повышает оперативность реагирования полиции и оказывает дополнительную поддержку в работе по выявлению разыскиваемых лиц", – отметили в полиции.

В Казахстане ранее утвердили Стандарт применения искусственного интеллекта в системе среднего образования. Кроме того искусственный интеллект помогает выявлять налоговые риски еще до проведения проверок предпринимателей.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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