Ночной клуб в Алматы закрыли после скандальной вечеринки
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы отчитались о системной работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и контролю за деятельностью развлекательных заведений, сообщает Zakon.kz.
Так, в ходе проверки одного из ночных клубов Медеуского района выявлен факт нахождения в заведении двух несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей.
Известно, что по данному факту в отношении родителей подростков составлены административные материалы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Также к ответственности привлечен индивидуальный предприниматель за допуск несовершеннолетних в развлекательное заведение в ночное время.
По решению суда деятельность ночного клуба приостановлена.
"Мы неоднократно предупреждаем владельцев развлекательных заведений о недопустимости нахождения несовершеннолетних в подобных заведениях в ночное время. Однако отдельные предприниматели продолжают игнорировать требования закона".Глава Управления полиции Медеуского района Жанибек Шынасилов
