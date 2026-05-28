Общество

Ночной клуб в Алматы закрыли после скандальной вечеринки

Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы отчитались о системной работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и контролю за деятельностью развлекательных заведений, сообщает Zakon.kz.

Так, в ходе проверки одного из ночных клубов Медеуского района выявлен факт нахождения в заведении двух несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей.

Известно, что по данному факту в отношении родителей подростков составлены административные материалы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Также к ответственности привлечен индивидуальный предприниматель за допуск несовершеннолетних в развлекательное заведение в ночное время.

По решению суда деятельность ночного клуба приостановлена.

"Мы неоднократно предупреждаем владельцев развлекательных заведений о недопустимости нахождения несовершеннолетних в подобных заведениях в ночное время. Однако отдельные предприниматели продолжают игнорировать требования закона".Глава Управления полиции Медеуского района Жанибек Шынасилов

Лето в интернете: какие опасности могут поджидать детей в играх и соцсетях

26 мая 2026 года министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказывал, где подростки смогут легально работать в Казахстане.

Анастасия Московчук
