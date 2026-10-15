Новая информация об утечке персональных данных: в Казахстане проверят три организации

В Сети снова появилась информация о якобы массовой утечке персональных данных казахстанцев. На это отреагировали в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР) РК, сообщает Zakon.kz.

Так, "доказательства очередной утечки персональных данных граждан Казахстана из сети кинотеатров Kinopark, многопрофильной клиники Lucem Medical Clinic и международного сервиса пассажирских перевозок inDrive" прислали в редакцию Telegram-канала egovpress.

"Просим МВД РК дать правовую оценку произошедшему, поскольку за подобные действия, насколько нам известно, предусмотрена уголовная ответственность", – следует из информации, опубликованной 13 октября 2026 года.

Как заявили сегодня, 15 октября, в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, информация о возможной утечке персональных данных граждан из информационных систем сети кинотеатров Kinopark, ТОО "Lucem Medical Clinic" и сервиса inDrive принята к рассмотрению .

"В отношении указанных организаций рассматриваются материалы на предмет проведения проверки соблюдения требований законодательства РК о персональных данных и их защите. О результатах принятых мер будет сообщено дополнительно", – добавили в пресс-службе МИИЦР РК корреспонденту Zakon.kz.

Также за комментарием мы обратились в Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана.

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Массовый сбой в работе сервисов "Яндекс", который произошел 11 октября 2026 года, вызвал у депутатов Курултая вопросы о данных казахстанцев. В связи с этим они 14 октября обратились к генеральному прокурору Берику Асылову и заместителю премьер-министра – министру искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслану Мадиеву.