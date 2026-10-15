ЕНТ в Казахстане ждет преобразование – проверят не только знания

В Казахстане работают над новым форматом Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Об основных принципах нового подхода на форуме, посвященном Дню работников высшего образования, рассказал 15 октября 2026 года директор Национального центра тестирования (НЦТ) Нурсеит Байжанов.

Проект Admission Insight Test (AIT) НЦТ реализует совместно с международной организацией ETS. Он стартовал в феврале 2026 года и рассчитан до 2030 года.

Предлагаемая структура AIT включает две составляющие:

1. Предметные тесты – по 14 профильным предметам. Задания актуализируются в соответствии с государственным стандартом, при этом акцент смещается от простого воспроизведения информации к более глубокому пониманию материала.

2. Навыковый тест – пять модулей, направленных на оценку критического мышления, академического письма и исследовательских навыков, коммуникативных навыков, ИИ, количественной и цифровой грамотности, а также креативного и дизайн-мышления.

Последний модуль пока находится в разработке.

По словам главы НЦТ, предметные знания сохраняют ключевое значение.

"Навыковая составляющая призвана дополнить их оценку, а не заменить ее. Предлагаемая структура экзамена будет уточняться с учетом образовательной политики и результатов исследований", – сказал Байжанов.

В рамках разработки в апреле 2026 года НЦТ и ETS провели исследование с участием около 4 тыс. респондентов, организовали восемь фокус-групп и четыре углубленные дискуссии в Астане. К разработке привлекаются университеты, преподаватели и другие участники системы образования, что позволяет учитывать различные точки зрения при формировании новой модели вступительного оценивания.

В пилотном режиме AIT планируют запустить весной 2027 года.

Казахстанским абитуриентам ранее объяснили, что получение гранта на обучение в вузе не всегда зависит только от высокого балла на ЕНТ – влияют несколько факторов: выбранное образовательное направление, количество выделенных грантов, число участников конкурса, уровень конкуренции, а также наличие квот для отдельных категорий поступающих.