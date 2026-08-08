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Общество

120 баллов не всегда достаточно: от чего зависит получение гранта

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 15:10 Фото: Национальный центр тестирования
Высокий балл ЕНТ дает абитуриенту преимущество, однако сам по себе не гарантирует получение образовательного гранта, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Министерстве науки и высшего образования РК, гранты распределяются на конкурсной основе внутри конкретного направления подготовки.

На результат влияют несколько факторов: выбранное образовательное направление, количество выделенных грантов, число участников конкурса, уровень конкуренции, а также наличие квот для отдельных категорий поступающих.

Например, абитуриент со 120 баллами может не получить грант на высококонкурентное направление, если число претендентов значительно превышает количество выделенных мест. В то же время абитуриент со 100 баллами может пройти на грант по направлению, где конкурс ниже.

В министерстве подчеркнули, что пороговый балл дает право участвовать в конкурсе, но не гарантирует получение гранта. Проходной балл определяется по итогам конкурсного отбора.

Поэтому при выборе образовательной программы важно учитывать не только результат ЕНТ, но и количество выделенных грантов и уровень конкуренции по конкретному направлению.

грант, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 15:10

Фото: Министерство науки и высшего образования РК

"Грант – это результат конкурса, а не просто высокий балл", – заключили в ведомстве.

Ранее были названы специальности, получившие больше всего грантов в 2026 году.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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