120 баллов не всегда достаточно: от чего зависит получение гранта
Как пояснили в Министерстве науки и высшего образования РК, гранты распределяются на конкурсной основе внутри конкретного направления подготовки.
На результат влияют несколько факторов: выбранное образовательное направление, количество выделенных грантов, число участников конкурса, уровень конкуренции, а также наличие квот для отдельных категорий поступающих.
Например, абитуриент со 120 баллами может не получить грант на высококонкурентное направление, если число претендентов значительно превышает количество выделенных мест. В то же время абитуриент со 100 баллами может пройти на грант по направлению, где конкурс ниже.
В министерстве подчеркнули, что пороговый балл дает право участвовать в конкурсе, но не гарантирует получение гранта. Проходной балл определяется по итогам конкурсного отбора.
Поэтому при выборе образовательной программы важно учитывать не только результат ЕНТ, но и количество выделенных грантов и уровень конкуренции по конкретному направлению.
"Грант – это результат конкурса, а не просто высокий балл", – заключили в ведомстве.
Ранее были названы специальности, получившие больше всего грантов в 2026 году.