К казахстанцам обратился Нацбанк

Сегодня, 15 октября 2026 года, пресс-служба Национального банка Казахстана (НБК) из-за сообщений об оформлении "цифровых доверенностей" опубликовала важное обращение к гражданам, сообщает Zakon.kz.

В нем казахстанцев предупредили о новой многоэтапной схеме мошенничества.

"Злоумышленники от имени сервиса цифрового правительства для граждан или банков второго уровня рассылают казахстанцам посредством сообщения об оформлении "цифровой доверенности" или "кредита" на их имя. В сообщениях утверждается, что на имя получателя якобы оформлена "цифровая доверенность", которой уже пользуются третьи лица, либо одобрена заявка на получение кредита. Для обратной связи предлагается позвонить по указанному номеру". Пресс-служба НБК

В Нацбанке подчеркнули, что главная цель таких сообщений – вызвать у человека тревогу и побудить его самостоятельно совершить звонок по указанному номеру.

"Во время разговора злоумышленники предлагают ему "отменить доверенность", "заблокировать кредитную заявку" или "защитить денежные средства". Далее злоумышленники могут представляться работниками Национального банка, специальных государственных или правоохранительных органов и сообщать, что от имени гражданина совершаются противоправные действия: оформляются кредиты, регистрируются компании, проводятся подозрительные финансовые операции либо предпринимаются попытки хищения денежных средств". Пресс-служба НБК

Под предлогом предотвращения таких действий, как пояснили в Нацбанке, гражданина убеждают :

сообщить код из SMS,

передать реквизиты или данные банковской карты,

установить мобильное приложение,

перевести деньги на так называемый "безопасный", "резервный" или "сберегательный" счет,

предоставить удаленный доступ к мобильному устройству.

В связи с этим в Нацбанке заявили, что работники банков, специальных государственных и правоохранительных органов РК:

не запрашивают данные банковских карт, коды из SMS, PIN-коды карт или приложений;

банковских карт, коды из SMS, PIN-коды карт или приложений; не предлагают переводить денежные средства на так называемые "безопасные счета";

денежные средства на так называемые "безопасные счета"; не предлагают устанавливать приложения для удаленного доступа к мобильному устройству.

"При получении подобных сообщений не следует перезванивать по указанным в них номерам, переходить по ссылкам или выполнять инструкции неизвестных лиц. Для проверки информации необходимо обратиться в официальный Контакт-центр соответствующего банка или сервиса цифрового правительства для граждан". Пресс-служба НБК

Также казахстанцам напомнили, что работники Нацбанка:

не совершают аудио- и видеозвонки;

аудио- и видеозвонки; не обслуживают счета физических лиц;

счета физических лиц; не предлагают инвестировать денежные средства в паевые инвестиционные фонды и иные финансовые продукты;

инвестировать денежные средства в паевые инвестиционные фонды и иные финансовые продукты; не занимаются страхованием денежных средств;

страхованием денежных средств; не осуществляют денежные расчеты с населением.

"Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы РК. Для получения консультации можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477", – заключили в пресс-службе НБК.

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