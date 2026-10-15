Автоменеджер в Астане "угнал" из салона несколько JAC

В Астане осудили менеджера автодилерской организации за крупное мошенничество, сообщает Zakon.kz.

В Межрайонном суде по уголовным делам столицы 15 октября 2026 года рассказали, что подсудимый, работая менеджером отдела продаж, оформив подложные документы, обеспечил незаконный вывоз и продажу восьми автомобилей JAC J7 общей стоимостью 53,1 млн тенге. Полученные от покупателей деньги в кассу предприятия не внес.

"Кроме того, в январе 2026 года А. предложил Б. приобрести три автомобиля той же марки по заниженной цене, заведомо не намереваясь исполнять обязательства. Получив от покупателя 16,5 млн тенге, автомобили он не передал, распорядившись деньгами по своему усмотрению", – сообщили в суде.

Общий ущерб составил 69,6 млн тенге.

Приговором суда подсудимому назначено 6 лет лишения свободы. Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.

Троих астанчан ранее осудили за незаконную схему ввоза грузовиков FAW из Китая, на которой они заработали сотни миллионов тенге.