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Общество

В Алматы провернули налоговую схему на 245 млн тенге

Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 04:05 Фото: Zakon.kz
Казахстанцы оказались в центре судебного разбирательства из-за схемы уклонения от уплаты налогов с использованием фиктивных счетов-фактур, сообщает Zakon.kz.

Группа лиц организовала в Алматы преступную схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактической отгрузки товаров, работ и услуг. В результате незаконных действий государству был причинен ущерб в особо крупном размере – 245 миллионов тенге.

В Генеральной прокуратуре 16 октября 2026 года сообщили, что расследование уголовного дела завершено. В итоге один из подсудимых был признан судом виновным в организации преступления, второй – в пособничестве.

В прокуратуре отмечают, что продолжают последовательную работу по выявлению и пресечению экономических преступлений, направленную на защиту государственных интересов и обеспечение законности в предпринимательской сфере.

Канадская аналитическая онлайн-платформа Visual Capitalist провела исследование, целью которого было определить, в каких странах самые высокие и низкие налоги. Согласно обновленной статистике, налогообложение в Казахстане остается одним из самых низких не только в СНГ, но и в целом по миру.

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Камила Салкымбаева
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