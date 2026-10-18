Полицейские обомлели, когда увидели, кого застройщик нанял строить ЖК

В Экибастузе полицейские пресекли незаконную трудовую деятельность троих иностранных граждан на строительном объекте нового жилого комплекса. Об этом 18 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.

Нарушения выявили в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал".

Сотрудники отдела миграционной полиции проверили строящийся многоквартирный дом и обнаружили приезжих, которые работали на стройке с грубым нарушением требований действующего миграционного законодательства республики.

"Все трое доставлены в отдел полиции. В отношении них составлены административные материалы", – рассказали в ведомстве.

Ранее в Жамбылской области были выявлены лица, находящиеся в международном розыске. Тогда сообщалось, что из страны выдворены 88 иностранцев из-за нарушений требований миграционного законодательства.