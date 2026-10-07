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Происшествия

"Агрессивно вел себя и матерился": охранника ЖК арестовали после скандала в Алматы

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 20:57 Фото: pexels
В Алматы охранник жилого комплекса оказался под арестом после того, как устроил скандал и набросился с бранью на водителя у шлагбаума. Об этом 7 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, инцидент произошел поздним вечером на въезде в один из ЖК. Водитель подъехал к шлагбауму, однако сотрудник службы безопасности отказался пропускать автомобиль.

Между мужчинами вспыхнула словесная перепалка.

"Сотрудник службы безопасности вел себя агрессивно, повышал голос и использовал нецензурную брань", – говорится в сообщении ДП.

На опубликованную в Сети видеозапись оперативно отреагировали сотрудники Управления полиции Наурызбайского района.

Стражи порядка установили личность дебошира – им оказался Ермек Иембердиев.

В его действиях полицейские усмотрели признаки мелкого хулиганства, после чего составили административный протокол и направили материалы в суд. Решением суда мужчине назначили наказание в виде 10 суток административного ареста.

Ранее в ДП Алматы рассказали, чем закончился "диалог" агрессивного пассажира автобуса с полицейским.

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Канат Болысбек
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