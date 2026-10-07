"Агрессивно вел себя и матерился": охранника ЖК арестовали после скандала в Алматы

Фото: pexels

В Алматы охранник жилого комплекса оказался под арестом после того, как устроил скандал и набросился с бранью на водителя у шлагбаума. Об этом 7 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, инцидент произошел поздним вечером на въезде в один из ЖК. Водитель подъехал к шлагбауму, однако сотрудник службы безопасности отказался пропускать автомобиль. Между мужчинами вспыхнула словесная перепалка. "Сотрудник службы безопасности вел себя агрессивно, повышал голос и использовал нецензурную брань", – говорится в сообщении ДП. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police) На опубликованную в Сети видеозапись оперативно отреагировали сотрудники Управления полиции Наурызбайского района. Стражи порядка установили личность дебошира – им оказался Ермек Иембердиев. В его действиях полицейские усмотрели признаки мелкого хулиганства, после чего составили административный протокол и направили материалы в суд. Решением суда мужчине назначили наказание в виде 10 суток административного ареста. Ранее в ДП Алматы рассказали, чем закончился "диалог" агрессивного пассажира автобуса с полицейским.

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