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Общество

Казахстанка набрала многомиллионные кредиты и смогла избежать неприятного статуса

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 17:25 Фото: unsplash
В Западно-Казахстанской области суд помог местной жительнице выбраться из кредитной кабалы и избежать банкротства. Сельская учительница смогла добиться утверждения плана восстановления своей платежеспособности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 18 октября 2026 года издание "Мой город", крупную финансовую яму женщина копала не один день: перед банками у нее накопился долг, превышающий 4 млн тенге.

Трудности возникли из-за неподъемной кредитной нагрузки, расходов на ремонт дома и необходимости содержать несовершеннолетних детей.

Несмотря на серьезные долги, объявлять учительницу банкротом не стали из-за наличия стабильного источника дохода.

"При этом у заемщицы есть постоянная и стабильная работа. Суд счел, что раз у нее есть регулярный доход, объявлять ее банкротом необязательно – долги можно выплатить постепенно. Теперь специальный финансовый управляющий должен разработать для учительницы четкий график выплат, который утвердит суд. Такой подход позволит ей закрыть кредиты поэтапно, без клейма банкротства", – пояснили в суде.

Решение Бурлинского районного суда пока не вступило в законную силу.

Казахстанке с инвалидностью и онкологией суды отказывали в банкротстве из-за наличия доли в ТОО. Размер ее долга составлял 4,5 млн тенге. Дело дошло до Кассационного суда, где ситуация разрешилась в ее пользу.

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Канат Болысбек
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