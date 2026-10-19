Наши органы гражданской защиты показывают высокий профессионализм – Токаев

На церемонии награждения спасателей Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность внедрения передовых технологий и укрепления материально-технического потенциала сферы гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

По его словам, за последние пять лет казахстанские спасатели отреагировали на более чем 750 тысяч экстренных вызовов и оказали помощь порядка 240 тысячам граждан.

"Государство уделяет самое пристальное внимание совершенствованию системы гражданской защиты. Главной задачей сегодня становится предупреждение стихийных бедствий. В этой связи крайне важное значение приобретает внедрение передовых технологий и искусственного интеллекта. Еще одним значимым приоритетом является модернизация материально-технической базы спасательных служб. На сегодняшний день проводится масштабная работа для решения этих задач. За последние три года было приобретено около 3 тысяч единиц техники, в том числе современные самолеты и вертолеты, суда различного целевого назначения. Построено порядка 60 пожарных депо и спасательных станций. Ситуационный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям, созданный два года назад, стал важной структурой в управлении системой гражданской обороны. Благодаря ему внедрение постоянного мониторинга, раннего предупреждения об угрозах и оперативного принятия решений уже приносит положительные результаты", – сказал глава государства.

Он также предложил масштабировать инициативу "Ауыл құтқарушылары" во всех регионах. По словам президента, особое внимание уделяется обеспечению безопасности на индустриальных и горнодобывающих предприятиях, а также в отдаленных населенных пунктах.

"Применение цифровых технологий и инновационных решений в области промышленной безопасности позволяет качественно повысить результативность аварийно-спасательных мероприятий. Приоритетным направлением также является обеспечение безопасности отдаленных сельских территорий. Для реализации данной задачи была запущена инициатива "Ауыл құтқарушылары", в рамках которой за последние два года было построено около 300 пожарных постов. Данное решение позволило предотвратить возникновение порядка 450 возгораний. Этот успешный опыт необходимо масштабировать во всех регионах. Следующая важная задача. Государство должно обеспечить всестороннюю поддержку работников служб спасения. Первоочередной задачей является комплексное материально-техническое обеспечение специалистов гражданской обороны передовыми средствами защиты и техникой. Повышение квалификации личного состава также является важным приоритетом. При этом необходимо обеспечить безопасные условия для их работы. Все обозначенные направления требуют безотлагательного решения. Правительству необходимо уделить самое пристальное внимание реализации данных задач", – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что в современных условиях спасатели должны отличаться многими профессиональными навыками и качествами: обладать аналитическими способностями, быть смелыми и решительными, уметь ориентироваться в любой нестандартной ситуации.

"Важно не только быть в отличной физической форме, но и хорошо владеть современными технологиями. К примеру, особых знаний и компетенций требует все более широкое применение беспилотных и автоматизированных систем. Основополагающая роль в подготовке новой генерации спасателей отводится Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Это единственный вуз в стране, который готовит сотрудников органов гражданской защиты – по сути, кузница кадров для всей отрасли. Академия должна идти в ногу со временем, применять лучшие мировые практики, изучать опыт проведения реальных спасательных операций. При этом надо сохранить преемственность поколений, укрепляя лучшие традиции казахстанской школы спасателей. Наши органы гражданской защиты показывают высокий профессионализм при ликвидации чрезвычайных ситуаций как внутри страны, так и за ее пределами", – считает президент.

Он также выразил благодарность всем сотрудникам сферы чрезвычайных ситуаций.