Выдворение на 5 лет, уголовные дела: иностранцев и казахстанцев массово наказывают

В Казахстане 12 дней, с 5 по 16 октября 2026 года, проходило оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Нелегал", после которого Министерство внутренних дел (МВД) сделало выводы и предостерегло иностранцев и соотечественников, сообщает Zakon.kz.

Если говорить о статистике, то по итогам операции пресечено свыше 15,8 тысячи правонарушений в сфере миграционного законодательства:

за нарушение правил пребывания в Казахстане к административной ответственности привлечены 7 595 иностранцев;

за незаконное осуществление трудовой деятельности – еще 3 899;

в отношении 815 работодателей приняты меры за привлечение иностранной рабочей силы без соответствующих разрешений;

также к ответственности привлечены 3 533 физических и юридических лица, своевременно не уведомивших органы внутренних дел о пребывании у них иностранных граждан.

Суды вынесли 2 243 решения о выдворении нарушителей миграционного законодательства за пределы Казахстана. Еще 2 479 иностранцам, дальнейшее пребывание которых признано нежелательным, сокращены сроки нахождения в стране. В принудительном порядке выдворены 236 иностранных граждан. Всем им запрещен въезд в Казахстан сроком на 5 лет.

"В ходе проверок также установлены 14 иностранцев, незаконно пересекших государственную границу. По данным фактам совместно с Пограничной службой КНБ проводится расследование. Кроме того, задержаны 62 иностранных гражданина, находившихся в розыске и скрывавшихся на территории Казахстана от правоохранительных органов своих государств", – рассказали в МВД.

Там провели анализ выявленных нарушений и пришли к выводу, что одной из основных причин незаконной миграции остается стремление людей получить быструю прибыль в обход установленных законом требований.

"В ряде случаев именно граждане Казахстана способствуют незаконному въезду иностранцев, организуют их пребывание в стране, предоставляют жилье и привлекают к трудовой деятельности без необходимых разрешительных документов", – заявили в МВД.

В Алматинской области, например, задержан казахстанец, подозреваемый в организации незаконной миграции и предоставлении жилья иностранцам, нарушившим миграционное законодательство.

Аналогичные факты выявлены в Жамбылской и Павлодарской областях.

"Особое внимание в ходе операции уделили пресечению незаконного использования иностранной рабочей силы. К примеру, в Шымкенте на одном из строительных объектов выявлено около 40 иностранцев, осуществлявших трудовую деятельность без соответствующих разрешений. Подобные нарушения установлены в Алматы, а также Карагандинской, Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях", – рассказали в МВД.

Во всех случаях в отношении как иностранных работников, так и работодателей приняты предусмотренные законодательством меры. Также начаты расследования в отношении 10 работодателей, которые в течение года два и более раз нарушили установленный порядок привлечения иностранной рабочей силы. За неоднократные нарушения им грозит уголовная ответственность.

Также не остались без внимания иностранцы, которые совершили в стране нарушения, не связанные с миграционным законодательством. Например, допускавшие нецензурные высказывания и другие нарушения общественного порядка. В их отношении полиция направила в суды 31 ходатайство о выдворении за пределы Казахстана.

"Соответствующие меры инициированы в Шымкенте, Алматы, а также в области Абай, Актюбинской, Алматинской, Мангистауской, Костанайской и Туркестанской областях. В случае принятия судами решений о выдворении указанным иностранцам будет запрещен въезд на территорию Казахстана сроком на 5 лет", – отметили в полиции.

В МВД заявляют: соблюдение законов Казахстана является обязательным для всех, кто находится на территории страны, независимо от гражданства.

Ранее в МВД рассказали о статистике по выявленным нарушениям Правил дорожного движения с начала года и назвали наиболее распространенные.