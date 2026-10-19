#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
452.59
507.67
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
452.59
507.67
5.48
Общество

Выдворение на 5 лет, уголовные дела: иностранцев и казахстанцев массово наказывают

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, переезд, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 15:07 Фото: freepik
В Казахстане 12 дней, с 5 по 16 октября 2026 года, проходило оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Нелегал", после которого Министерство внутренних дел (МВД) сделало выводы и предостерегло иностранцев и соотечественников, сообщает Zakon.kz.

Если говорить о статистике, то по итогам операции пресечено свыше 15,8 тысячи правонарушений в сфере миграционного законодательства:

  • за нарушение правил пребывания в Казахстане к административной ответственности привлечены 7 595 иностранцев;
  • за незаконное осуществление трудовой деятельности – еще 3 899;
  • в отношении 815 работодателей приняты меры за привлечение иностранной рабочей силы без соответствующих разрешений;
  • также к ответственности привлечены 3 533 физических и юридических лица, своевременно не уведомивших органы внутренних дел о пребывании у них иностранных граждан.

Суды вынесли 2 243 решения о выдворении нарушителей миграционного законодательства за пределы Казахстана. Еще 2 479 иностранцам, дальнейшее пребывание которых признано нежелательным, сокращены сроки нахождения в стране. В принудительном порядке выдворены 236 иностранных граждан. Всем им запрещен въезд в Казахстан сроком на 5 лет.

"В ходе проверок также установлены 14 иностранцев, незаконно пересекших государственную границу. По данным фактам совместно с Пограничной службой КНБ проводится расследование. Кроме того, задержаны 62 иностранных гражданина, находившихся в розыске и скрывавшихся на территории Казахстана от правоохранительных органов своих государств", – рассказали в МВД.

Там провели анализ выявленных нарушений и пришли к выводу, что одной из основных причин незаконной миграции остается стремление людей получить быструю прибыль в обход установленных законом требований.

"В ряде случаев именно граждане Казахстана способствуют незаконному въезду иностранцев, организуют их пребывание в стране, предоставляют жилье и привлекают к трудовой деятельности без необходимых разрешительных документов", – заявили в МВД.

В Алматинской области, например, задержан казахстанец, подозреваемый в организации незаконной миграции и предоставлении жилья иностранцам, нарушившим миграционное законодательство.

Аналогичные факты выявлены в Жамбылской и Павлодарской областях.

"Особое внимание в ходе операции уделили пресечению незаконного использования иностранной рабочей силы. К примеру, в Шымкенте на одном из строительных объектов выявлено около 40 иностранцев, осуществлявших трудовую деятельность без соответствующих разрешений. Подобные нарушения установлены в Алматы, а также Карагандинской, Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях", – рассказали в МВД.

Во всех случаях в отношении как иностранных работников, так и работодателей приняты предусмотренные законодательством меры. Также начаты расследования в отношении 10 работодателей, которые в течение года два и более раз нарушили установленный порядок привлечения иностранной рабочей силы. За неоднократные нарушения им грозит уголовная ответственность.

Также не остались без внимания иностранцы, которые совершили в стране нарушения, не связанные с миграционным законодательством. Например, допускавшие нецензурные высказывания и другие нарушения общественного порядка. В их отношении полиция направила в суды 31 ходатайство о выдворении за пределы Казахстана.

"Соответствующие меры инициированы в Шымкенте, Алматы, а также в области Абай, Актюбинской, Алматинской, Мангистауской, Костанайской и Туркестанской областях. В случае принятия судами решений о выдворении указанным иностранцам будет запрещен въезд на территорию Казахстана сроком на 5 лет", – отметили в полиции.

В МВД заявляют: соблюдение законов Казахстана является обязательным для всех, кто находится на территории страны, независимо от гражданства.

Ранее в МВД рассказали о статистике по выявленным нарушениям Правил дорожного движения с начала года и назвали наиболее распространенные.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
МВД РК, Министерство внутренних дел РК
10:27, 30 марта 2026
Въезд закрыт на 5 лет: массовые выдворения произошли в Казахстане
МВД РК, Министерство внутренних дел РК
09:38, 16 июня 2026
Задержания, суды, принудительное выдворение и запрет на въезд в Казахстан: раскрыты итоги масштабной операции
Проверка стройобъектов и рынков: 121 иностранца депортировали из Казахстана
09:18, 18 марта 2024
Проверка стройобъектов и рынков: 121 иностранца депортировали из Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Какау на тренерской скамейке во время матча Казахстан - Азербайджан
03:15, 20 октября 2026
"Будет трудная игра": Какау напомнил, как сборная Беларуси обыграла Италию в отборе на Евро
Соня Жиенбаева на одном из грунтовых турниров ITF
02:42, 20 октября 2026
Соня Жиенбаева проиграла россиянке в первом круге турнира ITF в Остине
Валерий Бельгибаев руководит тренировочным процессом Иртыша
02:16, 20 октября 2026
"Мы не смогли ничего противопоставить": Бельгибаев признал превосходство "Кайрата"
Нуркен Мазбаев на послематчевой пресс-конференции
01:48, 20 октября 2026
"Наша игровая система не сработала": Нуркен Мазбаев объяснил поражение от "Елимая"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: