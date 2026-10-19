Выдворение на 5 лет, уголовные дела: иностранцев и казахстанцев массово наказывают
Если говорить о статистике, то по итогам операции пресечено свыше 15,8 тысячи правонарушений в сфере миграционного законодательства:
- за нарушение правил пребывания в Казахстане к административной ответственности привлечены 7 595 иностранцев;
- за незаконное осуществление трудовой деятельности – еще 3 899;
- в отношении 815 работодателей приняты меры за привлечение иностранной рабочей силы без соответствующих разрешений;
- также к ответственности привлечены 3 533 физических и юридических лица, своевременно не уведомивших органы внутренних дел о пребывании у них иностранных граждан.
Суды вынесли 2 243 решения о выдворении нарушителей миграционного законодательства за пределы Казахстана. Еще 2 479 иностранцам, дальнейшее пребывание которых признано нежелательным, сокращены сроки нахождения в стране. В принудительном порядке выдворены 236 иностранных граждан. Всем им запрещен въезд в Казахстан сроком на 5 лет.
"В ходе проверок также установлены 14 иностранцев, незаконно пересекших государственную границу. По данным фактам совместно с Пограничной службой КНБ проводится расследование. Кроме того, задержаны 62 иностранных гражданина, находившихся в розыске и скрывавшихся на территории Казахстана от правоохранительных органов своих государств", – рассказали в МВД.
Там провели анализ выявленных нарушений и пришли к выводу, что одной из основных причин незаконной миграции остается стремление людей получить быструю прибыль в обход установленных законом требований.
"В ряде случаев именно граждане Казахстана способствуют незаконному въезду иностранцев, организуют их пребывание в стране, предоставляют жилье и привлекают к трудовой деятельности без необходимых разрешительных документов", – заявили в МВД.
В Алматинской области, например, задержан казахстанец, подозреваемый в организации незаконной миграции и предоставлении жилья иностранцам, нарушившим миграционное законодательство.
Аналогичные факты выявлены в Жамбылской и Павлодарской областях.
"Особое внимание в ходе операции уделили пресечению незаконного использования иностранной рабочей силы. К примеру, в Шымкенте на одном из строительных объектов выявлено около 40 иностранцев, осуществлявших трудовую деятельность без соответствующих разрешений. Подобные нарушения установлены в Алматы, а также Карагандинской, Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях", – рассказали в МВД.
Во всех случаях в отношении как иностранных работников, так и работодателей приняты предусмотренные законодательством меры. Также начаты расследования в отношении 10 работодателей, которые в течение года два и более раз нарушили установленный порядок привлечения иностранной рабочей силы. За неоднократные нарушения им грозит уголовная ответственность.
Также не остались без внимания иностранцы, которые совершили в стране нарушения, не связанные с миграционным законодательством. Например, допускавшие нецензурные высказывания и другие нарушения общественного порядка. В их отношении полиция направила в суды 31 ходатайство о выдворении за пределы Казахстана.
"Соответствующие меры инициированы в Шымкенте, Алматы, а также в области Абай, Актюбинской, Алматинской, Мангистауской, Костанайской и Туркестанской областях. В случае принятия судами решений о выдворении указанным иностранцам будет запрещен въезд на территорию Казахстана сроком на 5 лет", – отметили в полиции.
В МВД заявляют: соблюдение законов Казахстана является обязательным для всех, кто находится на территории страны, независимо от гражданства.
Ранее в МВД рассказали о статистике по выявленным нарушениям Правил дорожного движения с начала года и назвали наиболее распространенные.