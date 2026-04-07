Полиция нагрянула в самолет рейсом Атырау – Алматы: что произошло

Нештатная ситуация произошла с самолетом рейсом Атырау – Алматы: на борт после посадки нагрянули полицейские. В Департаменте полиции (ДП) на транспорте рассказали причину, сообщает Zakon.kz.

На распространяемых в соцсетях кадрах бортпроводник обращается к пассажирам: "Будет произведена повторная проверка с участием сотрудника полиции, как мы все уладим, продолжим наш полет до города Алматы". А за иллюминатором очевидец запечатлел полицейских с автоматами.

"По предварительной информации, рейс Атырау – Алматы был задержан, после чего на борт самолета прибыли сотрудники полиции для проведения обыска", – говорится в описании к кадрам.

Пользователи задались вопросом: "Что в итоге искали?"

В пресс-службе ДП на транспорте прокомментировали, что это был не обыск.

"6 апреля текущего года при посадке на рейс сообщением Атырау – Алматы по акту представителей авиаперевозчика сотрудниками отделения полиции на транспорте в аэропорту Атырау с борта был снят 51-летний пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушитель доставлен в комнату полиции и привлечен к ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения", – сообщили в ДП.

