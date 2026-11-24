В Астане на нескольких перекрестках планируют изменить организацию дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 ноября 2026 года предупредили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города.

"По результатам очередного мониторинга установлено, что на пересечении улицы Пушкина и проспекта Тауелсиздик, со стороны улицы Жубанова, наблюдается значительное затруднение движения транспорта, особенно в часы пик и выходные дни. Анализ показал, что одной из основных причин образования заторов является скопление автомобилей, выполняющих маневры поворота налево и разворота на указанном перекрестке. Это создает помехи транспортным средствам, движущимся прямо, и снижает пропускную способность данного участка дороги", – сообщили в ДП.

Поэтому для увеличения пропускной способности перекрестка и оптимизации транспортных потоков планируется запретить повороты налево и разворот. Возможность поворота налево будет оставлена только для маршрутного транспорта.

Остальным водителям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами через улицы Ташенова и Кравцова. На этих улицах предусмотрены специальные места для разворота перед пешеходными переходами.

Полиция призвала учитывать предстоящие изменения, строго соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать маршруты поездок.

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