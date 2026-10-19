#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
452.59
507.67
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
452.59
507.67
5.48
Общество

Гигантский долг в 1,4 млрд тенге: крупный бизнес-спор разгорелся в Жамбылской области

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 23:20 Фото: pixabay
Крупный бизнес-конфликт из-за поставки химической продукции на сумму свыше 1,4 млрд тенге удалось урегулировать без затяжных разбирательств и штрафов в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Конфликт возник между АО "К." и ТОО "T.". В январе 2026 года предприятия заключили договоры на поставку химической продукции. По условиям соглашения истец полностью отгрузил предусмотренный товар, а покупатель должен был рассчитаться за него в течение 30 дней.

Однако ответчик оплатил химикаты лишь частично, из-за чего образовалась внушительная задолженность – более 1,4 млрд тенге. Не дождавшись полного расчета, АО "К." обратилось с иском в Специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области.

В ходе судебного процесса судья предложил предпринимателям воспользоваться примирительными процедурами, что позволило избежать длительной тяжбы и прийти к компромиссу.

"В результате применения судом примирительных процедур стороны заключили медиативное соглашение. Согласно условиям соглашения, ТОО "T." признало задолженность перед АО "К." в размере более 1,4 млрд теңге и обязалось погасить её тремя траншами до конца ноября 2026 года", – прокомментировали 19 октября 2026 года в СМЭС Жамбылской области.

Суд утвердил медиативное соглашение и прекратил производство по делу.

Судебное определение уже вступило в законную силу. При этом сторонам разъяснили: если ответчик не выплатит долг добровольно в установленный срок, соглашение исполнят в принудительном порядке на основании исполнительного листа.

А на западе Казахстана расследуют хищение субсидий на 251 млн тенге. Подозреваемый в качестве подтверждения для получения инвестиций представил фиктивные платежные поручения и акты выполненных работ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
МАЭК, госзакуп на 1,4 млрд тенге, уволили руководителей
11:02, 16 мая 2024
Руководителей в МАЭК уволили из-за незаконного тендера на 1,4 млрд тенге
Двух недропользователей в Атырауской области оштрафовали почти на 11 млрд тенге
09:24, 20 декабря 2023
Двух крупных недропользователей оштрафовали почти на 11 млрд тенге в Атырауской области
Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал
11:17, 28 февраля 2025
На 1,4 млрд тенге задекларировали дополнительные доходы 12 блогеров
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Какау на тренерской скамейке во время матча Казахстан - Азербайджан
03:15, 20 октября 2026
"Будет трудная игра": Какау напомнил, как сборная Беларуси обыграла Италию в отборе на Евро
Соня Жиенбаева на одном из грунтовых турниров ITF
02:42, 20 октября 2026
Соня Жиенбаева проиграла россиянке в первом круге турнира ITF в Остине
Валерий Бельгибаев руководит тренировочным процессом Иртыша
02:16, 20 октября 2026
"Мы не смогли ничего противопоставить": Бельгибаев признал превосходство "Кайрата"
Нуркен Мазбаев на послематчевой пресс-конференции
01:48, 20 октября 2026
"Наша игровая система не сработала": Нуркен Мазбаев объяснил поражение от "Елимая"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: