Гигантский долг в 1,4 млрд тенге: крупный бизнес-спор разгорелся в Жамбылской области

Крупный бизнес-конфликт из-за поставки химической продукции на сумму свыше 1,4 млрд тенге удалось урегулировать без затяжных разбирательств и штрафов в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Конфликт возник между АО "К." и ТОО "T.". В январе 2026 года предприятия заключили договоры на поставку химической продукции. По условиям соглашения истец полностью отгрузил предусмотренный товар, а покупатель должен был рассчитаться за него в течение 30 дней.

Однако ответчик оплатил химикаты лишь частично, из-за чего образовалась внушительная задолженность – более 1,4 млрд тенге. Не дождавшись полного расчета, АО "К." обратилось с иском в Специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области.

В ходе судебного процесса судья предложил предпринимателям воспользоваться примирительными процедурами, что позволило избежать длительной тяжбы и прийти к компромиссу.

"В результате применения судом примирительных процедур стороны заключили медиативное соглашение. Согласно условиям соглашения, ТОО "T." признало задолженность перед АО "К." в размере более 1,4 млрд теңге и обязалось погасить её тремя траншами до конца ноября 2026 года", – прокомментировали 19 октября 2026 года в СМЭС Жамбылской области.

Суд утвердил медиативное соглашение и прекратил производство по делу.

Судебное определение уже вступило в законную силу. При этом сторонам разъяснили: если ответчик не выплатит долг добровольно в установленный срок, соглашение исполнят в принудительном порядке на основании исполнительного листа.

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