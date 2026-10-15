Обналичил и купил дом: хищение субсидий на 251 млн тенге расследуют в Казахстане

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области выявлено хищение бюджетных средств, выделенных в рамках программы развития агропромышленного комплекса (АПК). Об этом 15 октября 2026 года заявили в пресс-службе АФМ, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, подозреваемый, используя подконтрольные ему ТОО "Агрокомплекс АРСЕН" и ТОО "ОнегеАгрооСервис", представил в уполномоченный орган документы для получения инвестиционных субсидий на возмещение якобы понесенных расходов при строительстве водосберегающих технологий орошения в Куйгенкольском сельском округе Жанибекского района.

"В качестве подтверждения представлены фиктивные платежные поручения и акты выполненных работ. На основании этих документов на счета подконтрольных ТОО перечислены инвестиционные субсидии на общую сумму 251 млн тенге, которые в дальнейшем обналичены. Часть денежных средств направлена на приобретение жилого дома". Пресс-служба АФМ РК

В агентстве отметили, что с санкции суда на указанное имущество наложен арест, расследование продолжается.

В соответствии со ст. 201 УПК РК, как пояснили в АФМ, иная информация разглашению не подлежит.

14 октября 2026 года стало известно, что в Казахстане раскрыли трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино. По данным АФМ, у преступных групп ходе обысков были изъяты 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, 50 тыс. долларов США, 27 тыс. USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны. Входящий оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге.