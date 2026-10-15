#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
450.62
504.2
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
450.62
504.2
5.36
События

Обналичил и купил дом: хищение субсидий на 251 млн тенге расследуют в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 09:25 Фото: Zakon.kz
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области выявлено хищение бюджетных средств, выделенных в рамках программы развития агропромышленного комплекса (АПК). Об этом 15 октября 2026 года заявили в пресс-службе АФМ, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, подозреваемый, используя подконтрольные ему ТОО "Агрокомплекс АРСЕН" и ТОО "ОнегеАгрооСервис", представил в уполномоченный орган документы для получения инвестиционных субсидий на возмещение якобы понесенных расходов при строительстве водосберегающих технологий орошения в Куйгенкольском сельском округе Жанибекского района.

"В качестве подтверждения представлены фиктивные платежные поручения и акты выполненных работ. На основании этих документов на счета подконтрольных ТОО перечислены инвестиционные субсидии на общую сумму 251 млн тенге, которые в дальнейшем обналичены. Часть денежных средств направлена на приобретение жилого дома".Пресс-служба АФМ РК

В агентстве отметили, что с санкции суда на указанное имущество наложен арест, расследование продолжается.

В соответствии со ст. 201 УПК РК, как пояснили в АФМ, иная информация разглашению не подлежит.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 09:25
Предлагают вознаграждение до 50 тыс. тенге: в АФМ рассказали, как студентов вовлекают в дропперство

14 октября 2026 года стало известно, что в Казахстане раскрыли трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино. По данным АФМ, у преступных групп ходе обысков были изъяты 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, 50 тыс. долларов США, 27 тыс. USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны. Входящий оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков
09:36, Сегодня
Одни данные вместо бумажных документов: в Казахстане внедряют новую платформу для поддержки детей
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
09:42, 24 февраля 2026
4 квартиры, 11 авто, 6 участков и здание нашли у осужденных по делу о хищении миллионов субсидий на молоко
Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, знак дорожные работы
11:29, 25 февраля 2026
Арест на квартиру, подписка о невыезде: в АФМ раскрыли детали дела о хищении миллионов тенге при ремонте дорог
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Шевченко в матче за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса
10:24, Сегодня
Александр Шевченко "повесил баранку" японцу и вышел в 1/4 финала "Челленджера" в Китае
Диана Шнайдер в атаке на турнире
10:15, Сегодня
Обидчица Путинцевой Шнайдер вышла в четвертьфинал "тысячника" в Ухане
Мераб Двалишвили
10:10, Сегодня
Мераб Двалишвили хочет удивить Петра Яна в трилогии на UFC 333
Овечкин радуется с партнерами
09:50, Сегодня
Овечкину осталось сделать две голевые передачи до нового рекорда в "Вашингтоне"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: