Красота с чужой фотографии: какая ошибка может изменить лицо не в лучшую сторону

Косметолог Александра Комогорцева заявила о том, что повторить губы, скулы или овал лица знаменитости с помощью косметологических процедур невозможно, так как результат зависит от индивидуальной анатомии, состояния кожи и предыдущих вмешательств, сообщает Zakon.kz.

Эксперт рассказала "Газете.Ru", что в случае, если раньше пациенты просили повторить черты звезд по фотографиям, то теперь чаще хотят улучшить внешность, сохранив индивидуальность.

Специалист отметил, что снимок знаменитостей может помочь врачу понять эстетические предпочтения пациента, но не гарантируют идентичного результата. Из-за различий в строении костей, объеме тканей и пропорциях лица одна и та же процедура может выглядеть по-разному.

Как уточняется, дополнительное влияние оказывают фильтры и обработка снимков в соцсетях, которые меняют черты лица и скрывают асимметрию. Слепое копирование трендовых губ или скул может нарушить пропорции и привести к нежелательному результату.

Комогорцева подчеркнула, что врач должен учитывать анатомию пациента, состояние тканей и медицинские противопоказания, а при высоком риске осложнений или эстетического вреда – отказаться от процедуры.

Ранее сообщалось, что самая популярная в мире косметологическая процедура может иметь серьезные последствия.