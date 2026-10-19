Более 20 спасателей тушили пожар в пекарне Талдыкоргана: пострадал пекарь

В Талдыкоргане 19 октября 2026 года вспыхнул крупный пожар в пекарне. Сотрудника с ожогами доставили в больницу, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло на улице Желтоксан.

"Горела кровля. На место происшествия оперативно прибыли подразделения ДЧС области Жетысу. Площадь пожара составила 78 кв. м. Возгорание полностью ликвидировано".

Сообщается, что во время пожара пекарь 1986 года рождения получил легкие ожоги руки. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте работали 22 сотрудника ДЧС области и семь единиц техники. Причина пожара сейчас устанавливается.

Ранее, 18 октября, в Сатпаеве загорелась квартира в пятиэтажном доме. Из пожара спасли детей, взрослых и кошку.