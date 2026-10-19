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Общество

Более 20 спасателей тушили пожар в пекарне Талдыкоргана: пострадал пекарь

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 03:35 Фото: Zakon.kz
В Талдыкоргане 19 октября 2026 года вспыхнул крупный пожар в пекарне. Сотрудника с ожогами доставили в больницу, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло на улице Желтоксан.

"Горела кровля. На место происшествия оперативно прибыли подразделения ДЧС области Жетысу. Площадь пожара составила 78 кв. м. Возгорание полностью ликвидировано".

Сообщается, что во время пожара пекарь 1986 года рождения получил легкие ожоги руки. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте работали 22 сотрудника ДЧС области и семь единиц техники. Причина пожара сейчас устанавливается.

Ранее, 18 октября, в Сатпаеве загорелась квартира в пятиэтажном доме. Из пожара спасли детей, взрослых и кошку.

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Камила Салкымбаева
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