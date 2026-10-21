Обрушение крыши и четверо пострадавших: в Алматы ликвидировали крупный пожар

21 октября 2026 года во время пожара в Алатауском районе Алматы обрушилась крыша двухэтажного здания. Четверо пострадавших госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в микрорайоне Айгерим-1 Алатауского района загорелась крыша двухэтажного здания на улице Пригородной.

Известно, что первые пожарные подразделения прибыли на место в течение 7 минут. К этому моменту наблюдалось открытое горение кровли по всей площади.

"Кровля была покрыта металлочерепицей по деревянной обрешетке, по которой огонь быстро распространялся. Существовала угроза распространения пламени на соседние жилые дома". Пресс-служба МЧС РК

В итоге пожар ликвидировали на площади 180 кв. м.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Однако в ходе тушения произошло обрушение кровли.

"Четырех пострадавших госпитализировали. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей". Пресс-служба МЧС РК

Теперь специалисты устанавливают причину пожара.

Несколько дней ранее, 19 октября, более 20 спасателей тушили пожар в пекарне Талдыкоргана. Сотрудника с ожогами доставили в больницу.