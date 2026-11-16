Ночной рейд в Алматы: полиция обнаружила две квартиры с интим-услугами

В Алмалинском районе Алматы полицейские провели ночной рейд и выявили две квартиры, в которых, предположительно, оказывали интимные услуги. Стражи порядка задержали находившихся там женщин, среди которых оказалась иностранка, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города. По их данным, первым на вызов о возможном притоне в одном из домов по проспекту Толе би прибыл патрульный экипаж "Буран-205".

Информация о незаконной деятельности подтвердилась.

"Женщину, находившуюся в квартире, доставили в полицию для установления личности и проверки на причастность к правонарушениям", – говорится в сообщении ДП.

Вторую точку стражи порядка проверили в квартире на улице Шевченко. Там полицейские задержали 31-летнюю гражданку другого государства, которую подозревают в оказании интимных услуг за деньги.

"Сейчас полицейские проверяют законность ее пребывания в Казахстане и возможные нарушения миграционного законодательства", – добавили в полиции.

А в Мангистауской области супружескую пару осудили за вымогательство 3 млн тенге. Они выдавали себя за полицейских и шантажировали клиентов, пользовавшихся интимными услугами.