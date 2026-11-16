#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+1°
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+1°
$
444.3
490.91
5.41
События

Ночной рейд в Алматы: полиция обнаружила две квартиры с интим-услугами

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 06:43 Фото: unsplash
В Алмалинском районе Алматы полицейские провели ночной рейд и выявили две квартиры, в которых, предположительно, оказывали интимные услуги. Стражи порядка задержали находившихся там женщин, среди которых оказалась иностранка, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города. По их данным, первым на вызов о возможном притоне в одном из домов по проспекту Толе би прибыл патрульный экипаж "Буран-205".

Информация о незаконной деятельности подтвердилась.

"Женщину, находившуюся в квартире, доставили в полицию для установления личности и проверки на причастность к правонарушениям", – говорится в сообщении ДП.

Вторую точку стражи порядка проверили в квартире на улице Шевченко. Там полицейские задержали 31-летнюю гражданку другого государства, которую подозревают в оказании интимных услуг за деньги.

"Сейчас полицейские проверяют законность ее пребывания в Казахстане и возможные нарушения миграционного законодательства", – добавили в полиции.

А в Мангистауской области супружескую пару осудили за вымогательство 3 млн тенге. Они выдавали себя за полицейских и шантажировали клиентов, пользовавшихся интимными услугами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Секс-работницы, секс работницы, секс-работница, секс работница, притон
17:09, 20 октября 2026
Полицейские в Алматы нагрянули в два "боди-салона": массажистки оказались липовыми
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина
08:09, 09 октября 2026
Квартира в центре Алматы оказалась с неожиданным "назначением": что обнаружили полицейские
Алматы
05:00, 18 июля 2026
В Алматы накрыли притоны для интимных услуг
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мирра Андреева после победы над Элиной Свитолиной на Итоговом турнире WTA
06:46, Сегодня
Мирра Андреева обошла Елену Рыбакину по количеству побед в сезоне
Мирра Андреева на подаче во время Итогового турнира WTA
06:13, Сегодня
Появилось видео победного финала Андреевой против Свитолиной на Итоговом турнире WTA
Игровой эпизод в матче Номад - Херлев Иглз
05:41, Сегодня
"Номад" всухую разгромил датчан и вышел в финал Континентального кубка
Денис Евсеев на турнире серии Челленджер в Астане
05:16, Сегодня
Денис Евсеев в трёх сетах проиграл финал турнира ITF в Таиланде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: