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Общество

"Почувствуют приближение зимы": морозы до -10°C нагрянут в Казахстан

осень, снег, желтые листья, деревья, Казахстан, погода, прогноз, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 09:36 Фото: pixabay
В ближайшие три дня в Казахстан придут морозы, и даже жители южных регионов республики почувствуют приближение зимы, сообщает Zakon.kz.

О резкой смене погоды по республике стало известно из прогноза на 22-24 октября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"На смену циклону, принесшему осадки в виде дождя и снега, на территорию Казахстана движется холодный антициклон, который обусловит прекращение осадков и понижение температуры воздуха сначала в западных, а затем и в остальных регионах страны".

Согласно прогнозу, в ночные часы столбики термометров в северных и восточных областях Казахстана постепенно опустятся от 0+5°С до -5-10°С.

"И даже жители южных регионов почувствуют приближение зимы – ночью прогнозируется понижение температуры воздуха до -2-7°С, а днем – до +2+7°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 17 областях Казахстана. Из него следовало, что 21 октября 2026 года по стране ударят метель, заморозки, гололед и дожди.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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