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Общество

На алматинку с помощью дипфейка открыли 4 счета в банке и прогнали через них 36 млн тенге

киберпреступник, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 11:16 Фото: pexels
Мошенники открыли на имя жительницы Алматы четыре виртуальных банковских счета, используя ее персональные данные и дипфейковое видео. За шесть дней через эти счета прошло почти 36 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Это выяснилось при идентификации клиента. Но теперь одна из пострадавших компаний требует от женщины вернуть более трех миллионов тенге. Сама алматинка утверждает, что не открывала счета и не распоряжалась чужими деньгами.

О том, что на нее открыты виртуальные счета в банке, Зухра Валиева узнала летом этого года, когда ей позвонил незнакомец и потребовал вернуть деньги.

"Сперва разговаривал в такой грубой форме. Верни мне деньги, которые я на днях тебе отправил. После его звонка мне поступил звонок от женщины, тоже угрожала, сказала, что она выслала мне деньги за предоплату за мебель", – рассказала женщина Первому каналу "Евразия".

Зухра сразу обратилась в банк и потребовала заблокировать счета. Позже в службе безопасности ей показали видеозапись, с помощью которой неизвестные прошли биометрическую проверку. По всей видимости, в руки мошенников попало ее удостоверение личности, фото, с которого они ее "оживили".

"Я когда посмотрела на это видео, у меня был реально истерический смех. Я там на себя не похожа. Да, где-то какие-то черты похожи, но волосы не мои, морщины, которые я знаю на своем лице, одежда, которая там якобы была на меня одета. То есть я была в шоке", – поделилась женщина.

Согласно ответу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, куда обратилась Зухра, с 11 по 17 июня через открытые на ее имя счета провели 35 миллионов 931 тысячу тенге. Регулятор установил, что идентификация прошла без фактического участия и согласия женщины, а банк не обеспечил надлежащую проверку клиента. Там ей объяснили, что провели внутреннюю проверку, и доводы женщины частично подтвердились. Нескольких сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, а материалы передали в Департамент полиции Алматы.

Пока все обращения Зухры Валиевой в полицию, прокуратуру и сам банк не дали результата.

"С учетом требований уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан, с учетом того, что нет материального ущерба, полученного заявителем, данное дело было оставлено без рассмотрения. Ей было рекомендовано обратиться в банк для того, чтобы эти счета были аннулированы. В случае, если вопрос не будет на банковском уровне решен, то ей было разъяснено право обращения в суд в гражданско-правовом порядке для защиты своих прав", – прокомментировали историю в полиции Алматы.

История получила продолжение уже в суде. Компания из Актобе потребовала от Валиевой вернуть 3 миллиона 200 тысяч тенге, которая перевела на один из открытых мошенниками счетов. И суд города Алатау удовлетворил иск, квалифицировав полученные средства как необоснованное обогащение.

Зухра и ее юрист готовят апелляционную жалобу и добиваются отдельного судебного разбирательства по факту незаконного открытия счетов. По их словам, еще один истец после изучения документов отозвал иск к женщине.

19 октября полиция предупредила казахстанцев о новом распространяемом виде мошенничества, которое ведет к взломам и потере доступа к мессенджерам. Казахстанцев просят проголосовать за детей, якобы участвующих в конкурсе.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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