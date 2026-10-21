Долг в 125 млн тенге поставил казахстанского бизнесмена перед непростым выбором
Поводом для судебного разбирательства стало ненадлежащее исполнение обязательств по договорам банковского займа, заключенным в 2021–2022 годах.
Истец – АО "Н" – обратился с иском к индивидуальному предпринимателю С. и ТОО "А", потребовав погасить задолженность в размере 124 920 918 тенге и обратить взыскание на недвижимость, находившуюся в залоге.
В ходе процесса стороны смогли прийти к компромиссу и заключили мировое соглашение. Согласно утвержденным условиям, индивидуальный предприниматель полностью признал задолженность перед банком на сумму 124,9 млн тенге и обвязался погасить ее в полном объеме до 1 декабря 2026 года.
В свою очередь ТОО "А", выступавшее в качестве созаемщика, признало обязательства на сумму 48,8 млн тенге. В судебных органах также уточнили последствия возможного нарушения договоренностей.
"В случае неисполнения соглашения банк вправе обратиться в суд за выдачей исполнительного листа для обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество, в том числе ресторан, жилой дом и производственную базу", – сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области.
Установив, что представленный документ не противоречит законодательству Казахстана и не нарушает права третьих лиц, суд определением от 13 октября 2026 года утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу.
Кроме того, судом был предусмотрен возврат истцу ранее уплаченной государственной пошлины.
На данный момент определение суда еще не вступило в законную силу.
Ранее крупный бизнес-конфликт из-за поставки химической продукции на сумму свыше 1,4 млрд тенге удалось урегулировать без затяжных разбирательств и штрафов в Жамбылской области.