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События

Долг в 125 млн тенге поставил казахстанского бизнесмена перед непростым выбором

Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 00:17 Фото: freepik
В Мангистауской области Специализированный межрайонный экономический суд утвердил мировое соглашение по крупному финансовому спору. Акционерное общество пыталось через суд взыскать с предпринимателей долг, превышающий 124,9 млн тенге, за счет заложенного имущества, сообщает Zakon.kz.

Поводом для судебного разбирательства стало ненадлежащее исполнение обязательств по договорам банковского займа, заключенным в 2021–2022 годах.

Истец – АО "Н" – обратился с иском к индивидуальному предпринимателю С. и ТОО "А", потребовав погасить задолженность в размере 124 920 918 тенге и обратить взыскание на недвижимость, находившуюся в залоге.

В ходе процесса стороны смогли прийти к компромиссу и заключили мировое соглашение. Согласно утвержденным условиям, индивидуальный предприниматель полностью признал задолженность перед банком на сумму 124,9 млн тенге и обвязался погасить ее в полном объеме до 1 декабря 2026 года.

В свою очередь ТОО "А", выступавшее в качестве созаемщика, признало обязательства на сумму 48,8 млн тенге. В судебных органах также уточнили последствия возможного нарушения договоренностей.

"В случае неисполнения соглашения банк вправе обратиться в суд за выдачей исполнительного листа для обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество, в том числе ресторан, жилой дом и производственную базу", – сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области.

Установив, что представленный документ не противоречит законодательству Казахстана и не нарушает права третьих лиц, суд определением от 13 октября 2026 года утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу.

Кроме того, судом был предусмотрен возврат истцу ранее уплаченной государственной пошлины.

На данный момент определение суда еще не вступило в законную силу.

Ранее крупный бизнес-конфликт из-за поставки химической продукции на сумму свыше 1,4 млрд тенге удалось урегулировать без затяжных разбирательств и штрафов в Жамбылской области.

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Канат Болысбек
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