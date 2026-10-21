Сотни мостов находятся в аварийном состоянии: депутат просит решить проблему

Депутат Турарбек Тлемисов на пленарном заседании Курултая 21 октября 2026 года предложил создать единую программу по содержанию мостового хозяйства Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Турарбек Тлемисов сообщил, что на 1 января 2026 года в республике учтено 3 623 мостовых сооружения: 1 488 на дорогах республиканского и 2 135 на дорогах местного значения.

"В аварийном состоянии находятся 142 моста, из них 141 – на местной сети. Еще 420 местных мостов находятся в неудовлетворительном состоянии. Аварийность сосредоточена в двух регионах: 87 мостов в Кызылординской и 50 – в Туркестанской области. В Улытауской области в неудовлетворительном состоянии 21 мост из 24, в Западно- Казахстанской – 44 из 51. На местных дорогах в хорошем состоянии лишь 31,5% мостов против 50,5% на республиканских. Для жителей многих сел такой мост – единственная связь с районным центром, школой и больницей", – заявил депутат.

По его словам, Министерство транспорта готовит ведомственную программу по инвентаризации и модернизации мостовых сооружений на 2027-2031 годы, однако она, подчеркнул Турарбек Тлемисов, охватывает только дороги республиканского значения.

"59% мостового фонда страны – 2 135 мостов местной сети – остаются вне какой-либо программы и финансируются по остаточному принципу. Программа не обязывает акиматы и не обеспечивает местные бюджеты средствами, поэтому вопрос требует решения на уровне правительства. Считаем необходимым разработать и утвердить единую программу содержания и реконструкции мостового хозяйства на 2027-2031 годы, охватывающую дороги республиканского, областного и районного значения, с определением акиматов областей соисполнителями и утверждением региональных планов", – указал он.

Он также считает, что нужно провести сплошную инвентаризацию и паспортизацию мостов местной сети по единой методике и распространить на них Систему управления эксплуатацией мостов (СУЭМ).

1 октября 2026 года сообщалось, что в Усть-Каменогорске дали старт строительству нового мостового перехода через Иртыш с пробивкой улицы Серикбаева от кольцевой развязки. Новый объект должен разгрузить основные магистрали города и улучшить транспортную связь между районами, разделенными рекой.