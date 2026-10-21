#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
450.69
505.04
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
450.69
505.04
5.45
Общество

Сотни мостов находятся в аварийном состоянии: депутат просит решить проблему

Астана, город Астана, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 13:27 Фото: primeminister.kz
Депутат Турарбек Тлемисов на пленарном заседании Курултая 21 октября 2026 года предложил создать единую программу по содержанию мостового хозяйства Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Турарбек Тлемисов сообщил, что на 1 января 2026 года в республике учтено 3 623 мостовых сооружения: 1 488 на дорогах республиканского и 2 135 на дорогах местного значения.

"В аварийном состоянии находятся 142 моста, из них 141 – на местной сети. Еще 420 местных мостов находятся в неудовлетворительном состоянии. Аварийность сосредоточена в двух регионах: 87 мостов в Кызылординской и 50 – в Туркестанской области. В Улытауской области в неудовлетворительном состоянии 21 мост из 24, в Западно- Казахстанской – 44 из 51. На местных дорогах в хорошем состоянии лишь 31,5% мостов против 50,5% на республиканских. Для жителей многих сел такой мост – единственная связь с районным центром, школой и больницей", – заявил депутат.

По его словам, Министерство транспорта готовит ведомственную программу по инвентаризации и модернизации мостовых сооружений на 2027-2031 годы, однако она, подчеркнул Турарбек Тлемисов, охватывает только дороги республиканского значения.

"59% мостового фонда страны – 2 135 мостов местной сети – остаются вне какой-либо программы и финансируются по остаточному принципу. Программа не обязывает акиматы и не обеспечивает местные бюджеты средствами, поэтому вопрос требует решения на уровне правительства. Считаем необходимым разработать и утвердить единую программу содержания и реконструкции мостового хозяйства на 2027-2031 годы, охватывающую дороги республиканского, областного и районного значения, с определением акиматов областей соисполнителями и утверждением региональных планов", – указал он.

Он также считает, что нужно провести сплошную инвентаризацию и паспортизацию мостов местной сети по единой методике и распространить на них Систему управления эксплуатацией мостов (СУЭМ).

1 октября 2026 года сообщалось, что в Усть-Каменогорске дали старт строительству нового мостового перехода через Иртыш с пробивкой улицы Серикбаева от кольцевой развязки. Новый объект должен разгрузить основные магистрали города и улучшить транспортную связь между районами, разделенными рекой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
13:48, Сегодня
Выявлять болезни сердца у казахстанцев с помощью ИИ предложила депутат
Школьная библиотека, школьные библиотеки, учебники, книги
16:29, 14 октября 2026
12 библиотек Казахстана находятся в аварийном состоянии
Фрукты, овощи, овощной, продукты питания, продуктовый, минимаркет, супермаркет
15:16, 30 сентября 2026
Расширить поддержку магазинов "у дома" просит депутат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Зангар Нурланулы на Almaty Open 2026
14:49, Сегодня
Зангар Нурланулы не сумел выйти во второй круг одиночного разряда Almaty Open
Кирилл Панюков в игре за &quot;Барыс&quot;
14:44, Сегодня
Кирилл Панюков оказался не нужен другим клубам КХЛ и продолжит карьеру в "Номаде"
Темирлан Ануарбеков на поле стоит
14:22, Сегодня
Sportskeeda назвал точный счёт в матче "Кайрата" с "Панатинаикосом" в Лиге конференций
Диас Кенжебек на дистанции баттерфляем
14:02, Сегодня
Диас Кенжебек выиграл "бронзу" Азиатских Пара игр на дистанции 100 метров баттерфляем
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: