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Общество

Ввести доплаты для психологов и соцработников предлагает депутат

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 14:08 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутат Лариса Ли на пленарном заседании Курултая 21 октября 2026 года рассказала, почему важно поддерживать специалистов, которые обеспечивают реабилитацию, социальную адаптацию и сопровождение пациентов, передает корреспондент Zakon.kz.

Лариса Ли считает, что вопросы оплаты труда и профессионального статуса специалистов, работающих в сфере психического здоровья, детской реабилитации и сопровождения лиц с особыми потребностями, требуют дополнительного межведомственного рассмотрения. Речь идет о социальных работниках, клинических психологах, логопедах, дефектологах и других специалистах, обеспечивающих реабилитацию, социальную адаптацию и сопровождение пациентов.

"По имеющейся информации, численность таких работников составляет около 12 тыс. человек. При этом условия оплаты их труда существенно различаются в зависимости от ведомственной принадлежности учреждения, занимаемой должности и применяемой системы тарификации... Это может приводить к существенному разрыву в оплате труда специалистов, участвующих в оказании помощи одним и тем же пациентам, но имеющих различный профессиональный статус... Недостаточная кадровая обеспеченность и неконкурентоспособная оплата труда могут снижать доступность такой помощи и затруднять привлечение квалифицированных специалистов", – отметила она.

Для решения данной проблемы депутат предлагает усовершенствовать систему оплаты труда профильных специалистов немедицинского направления, работающих в организациях здравоохранения и реабилитационных центрах, предусмотрев возможность их выделения в отдельные категории должностей вместо отнесения к категории прочего персонала.

Также предлагается проработать вопрос об установлении соответствующих повышающих коэффициентов и доплат для социальных работников, клинических психологов и других профильных специалистов с учетом квалификации, сложности и ответственности выполняемой работы, обеспечив сопоставимые условия оплаты труда с работниками смежных профессиональных категорий.

Ранее депутат Жулдыз Данбаева рассказала, как можно улучшить работу кардиологической службы в Казахстане.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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