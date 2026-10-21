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Общество

Упал в колодец и получил травмы: мужчину спасли в Алматинской области

Колодец, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 04:45 Фото: pexels
В Алматинской области спасатели МЧС извлекли мужчину из четырехметрового колодца, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ночь на 22 октября 2026 года в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в Илийском районе Алматинской области. Прибывшие на место спасатели с помощью штурмовой лестницы извлекли мужчину 1964 года рождения из колодца и подняли его на поверхность.

Пострадавший находился в сознании, получил ушибы. После спасения его передали бригаде скорой медицинской помощи.

В Алматы спасатели ликвидировали крупный пожар в незаконном хостеле. Четверо пострадавших были госпитализированы, а полиция начала расследование.

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Камила Салкымбаева
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