Упал в колодец и получил травмы: мужчину спасли в Алматинской области
Фото: pexels
В Алматинской области спасатели МЧС извлекли мужчину из четырехметрового колодца, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в ночь на 22 октября 2026 года в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в Илийском районе Алматинской области. Прибывшие на место спасатели с помощью штурмовой лестницы извлекли мужчину 1964 года рождения из колодца и подняли его на поверхность.
Пострадавший находился в сознании, получил ушибы. После спасения его передали бригаде скорой медицинской помощи.
В Алматы спасатели ликвидировали крупный пожар в незаконном хостеле. Четверо пострадавших были госпитализированы, а полиция начала расследование.
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