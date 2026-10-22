Выполняет команды и прыгает: овца из Кокшетау удивила соцсети

В Кокшетау необычная овца по кличке Саргуль стала звездой социальных сетей. Животное слушается хозяина и даже выполняет команды, сообщает Zakon.kz.

Видео с необычным животным появилось в Instagram-паблике kokshetaulive 21 октября 2026 года. Как оказалось, еще три года назад 68-летний житель города Темербулат Жусупов лично выкормил Саргуль из бутылочки коровьим молоком.

С тех пор она радостно подпрыгивает, особенно во время кормления.

"При этом команды животное выполняет только от своего хозяина", – говорится в подписи к видео.

Казахстанцы прониклись историей Саргуль и просят не отправлять ее на согым:

Вот и как теперь его есть...



В цирк ее надо! На арене звезда прыжков в высоту Саргуль!

Какая прелесть!



В семье Темербулата Жусупова рассказали, что овца давно стала для них родной и они не готовы с ней расстаться.

Между тем новый шутливый тренд покоряет Казнет. Тревел-блогер из Усть-Каменогорска Сымбат Рамазанов снял юмористическое видео для казахстанцев, предоставив инструкцию для тех, у кого выпал первый снег.

