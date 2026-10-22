#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
448.61
503.83
5.48
Общество

Обещают особые условия по ипотеке: казахстанцев предупреждают о новой уловке

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 05:32 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Центре по борьбе с дезинформацией рассказали о появлении фейковых публикаций об ипотеке, ориентированной на конкретные категории граждан: учителей, медицинских работников, государственных служащих, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 21 октября 2026 года в Центре по борьбе с дезинформацией, яркие заголовки обещают особые условия, доступное жилье и возможности, которые якобы предназначены исключительно для представителей определенных профессий.

Однако за такими публикациями стоит не новая ипотечная программа, а маркетинговый прием компаний, которые предлагают платные консультационные услуги по оформлению ипотечных займов.

Компании изучают интересы своей аудитории и создают рекламные публикации под конкретные группы населения. Для учителей делают заголовок "Ипотека для педагогов", для медиков – "Жилье для врачей", а для госслужащих – "Специальная программа для государственных служащих".

При этом речь может идти об одних и тех же жилищных программах, условиям которых соответствуют представители разных профессий. Разделение по категориям в подобных публикациях используется прежде всего для продвижения услуг.

"Кликбейтные заголовки могут создавать ложные ожидания, заставлять людей тратить время на поиск несуществующих специальных программ и обращаться за платными консультациями, полагая, что без посредника воспользоваться предложением невозможно", – говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что если рекламная публикация не содержит ссылок на официальные условия, предлагает получить подробности только после оплаты или обещает гарантированное одобрение кредита, стоит дополнительно проверить достоверность информации. Кроме того, изучить информацию об ипотечных программах можно на официальных сайтах госорганов и банков.

Существуют и другие схемы обмана казахстанцев. В Министерстве внутренних дел РК назвали три наиболее распространенные схемы интернет-мошенничества в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Свидетельство о рождении, документы
12:28, Сегодня
"Можно, но с условием": казахстанцам рассказали, как взять двойную фамилию
телефон со словом привет на столе
09:20, 22 мая 2025
О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
08:22, 12 сентября 2026
Казахстанцев предупредили о фейке про раздачу миллиона квартир
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором &quot;Атлетико Мадрид&quot;
14:32, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором "Атлетико Мадрид"
Марин Томасов празднует гол
14:22, Сегодня
Появились новые подробности о процессе приватизации ФК "Астана"
Казахстан оказался лучше Узбекистана
14:04, Сегодня
Казахстан выступил лучше Узбекистана на международном турнире по таеквондо в Дохе
Казахстанцы завоевали &quot;бронзу&quot; на Азиатских Пара играх в настольном теннисе
13:54, Сегодня
Казахстанцы завоевали "бронзу" на Азиатских Пара играх в настольном теннисе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: