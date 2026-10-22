Обещают особые условия по ипотеке: казахстанцев предупреждают о новой уловке

В Центре по борьбе с дезинформацией рассказали о появлении фейковых публикаций об ипотеке, ориентированной на конкретные категории граждан: учителей, медицинских работников, государственных служащих, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 21 октября 2026 года в Центре по борьбе с дезинформацией, яркие заголовки обещают особые условия, доступное жилье и возможности, которые якобы предназначены исключительно для представителей определенных профессий.

Однако за такими публикациями стоит не новая ипотечная программа, а маркетинговый прием компаний, которые предлагают платные консультационные услуги по оформлению ипотечных займов.

Компании изучают интересы своей аудитории и создают рекламные публикации под конкретные группы населения. Для учителей делают заголовок "Ипотека для педагогов", для медиков – "Жилье для врачей", а для госслужащих – "Специальная программа для государственных служащих".

При этом речь может идти об одних и тех же жилищных программах, условиям которых соответствуют представители разных профессий. Разделение по категориям в подобных публикациях используется прежде всего для продвижения услуг.

"Кликбейтные заголовки могут создавать ложные ожидания, заставлять людей тратить время на поиск несуществующих специальных программ и обращаться за платными консультациями, полагая, что без посредника воспользоваться предложением невозможно", – говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что если рекламная публикация не содержит ссылок на официальные условия, предлагает получить подробности только после оплаты или обещает гарантированное одобрение кредита, стоит дополнительно проверить достоверность информации. Кроме того, изучить информацию об ипотечных программах можно на официальных сайтах госорганов и банков.

Существуют и другие схемы обмана казахстанцев. В Министерстве внутренних дел РК назвали три наиболее распространенные схемы интернет-мошенничества в Казахстане.