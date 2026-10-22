Сразу звоните на "102": к казахстанцам обратились с важным предупреждением

Накануне, 21 октября 2026 года, Департамент полиции (ДП) Астаны обратился к гражданам с важным предупреждением. Речь – о мошенниках, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка предупредили, что участились случаи телефонного и интернет-мошенничества.

Звонок "из банка"

Звонят "из банка" и просят код из SMS? Положите трубку! Банк никогда не спрашивает коды!

Сообщение "от родных"

Мама пишет с нового номера и просит срочно перевести деньги? Перезвоните ей на старый номер.

SMS со ссылкой

Пришло SMS со ссылкой на оплату? Не открывайте ее! Проверьте адрес сайта и оплачивайте только через официальные приложения.

"Если сомневаетесь – сразу звоните на "102", – обратились к казахстанцам.

В полиции подчеркнули, что смартфон – это дверь в цифровой мир.

"Мошенники редко ее взламывают. Чаще они просят вас открыть ее самим", – заключили в ДП Астаны.

Ранее мы писали, что полиция Казахстана раскрыла свежую психологическую ловушку интернет-мошенников. По данным ДП области Абай, злоумышленники представляются сотрудниками операторов связи, различных организаций, а затем – полиции.