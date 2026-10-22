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Общество

Сразу звоните на "102": к казахстанцам обратились с важным предупреждением

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 10:02 Фото: pexels
Накануне, 21 октября 2026 года, Департамент полиции (ДП) Астаны обратился к гражданам с важным предупреждением. Речь – о мошенниках, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка предупредили, что участились случаи телефонного и интернет-мошенничества.

Звонок "из банка"

Звонят "из банка" и просят код из SMS? Положите трубку! Банк никогда не спрашивает коды!

Сообщение "от родных"

Мама пишет с нового номера и просит срочно перевести деньги? Перезвоните ей на старый номер.

SMS со ссылкой

Пришло SMS со ссылкой на оплату? Не открывайте ее! Проверьте адрес сайта и оплачивайте только через официальные приложения.

"Если сомневаетесь – сразу звоните на "102", – обратились к казахстанцам.

В полиции подчеркнули, что смартфон – это дверь в цифровой мир.

"Мошенники редко ее взламывают. Чаще они просят вас открыть ее самим", – заключили в ДП Астаны.

Ранее мы писали, что полиция Казахстана раскрыла свежую психологическую ловушку интернет-мошенников. По данным ДП области Абай, злоумышленники представляются сотрудниками операторов связи, различных организаций, а затем – полиции.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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