Сразу звоните на "102": к казахстанцам обратились с важным предупреждением
Стражи порядка предупредили, что участились случаи телефонного и интернет-мошенничества.
Звонок "из банка"
Звонят "из банка" и просят код из SMS? Положите трубку! Банк никогда не спрашивает коды!
Сообщение "от родных"
Мама пишет с нового номера и просит срочно перевести деньги? Перезвоните ей на старый номер.
SMS со ссылкой
Пришло SMS со ссылкой на оплату? Не открывайте ее! Проверьте адрес сайта и оплачивайте только через официальные приложения.
"Если сомневаетесь – сразу звоните на "102", – обратились к казахстанцам.
В полиции подчеркнули, что смартфон – это дверь в цифровой мир.
"Мошенники редко ее взламывают. Чаще они просят вас открыть ее самим", – заключили в ДП Астаны.
Ранее мы писали, что полиция Казахстана раскрыла свежую психологическую ловушку интернет-мошенников. По данным ДП области Абай, злоумышленники представляются сотрудниками операторов связи, различных организаций, а затем – полиции.