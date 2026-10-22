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Общество

Дрон в небе над Астаной и усиленные рейды объяснили в полиции

Астана, дрон, небо, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 10:39 Фото: Instagram/police__astana
В Астане проводится оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Безопасный дом", направленное на укрепление общественной безопасности, предупреждение правонарушений и обеспечение правопорядка в жилом секторе. Об этом оповестили в Департаменте полиции (ДП) города, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, в рамках ОПМ сотрудники полиции проверяют жилые дома, квартиры, сдаваемые в аренду, общежития, хостелы и гостиницы. Особое внимание уделяется выявлению правонарушений, проверке мест проживания лиц, состоящих на профилактическом учете, а также проведению разъяснительной работы с гражданами о необходимости соблюдения законодательства.

"Наряду с проверочными мероприятиями, полиция использует дополнительные способы профилактического информирования. Так, с помощью дрона организовано аудиооповещение жителей и гостей столицы. Гражданам напоминают о необходимости соблюдать требования законодательства, общественный порядок и правила поведения в общественных местах, а также не допускать действий, нарушающих покой окружающих", – объяснили 21 октября 2026 года в пресс-службе ДП Астаны появление дрона в небе.

Сотрудники полиции призывают граждан соблюдать общественный порядок, не допускать правонарушений, принимать меры по обеспечению безопасности в жилых домах и своевременно сообщать в полицию о подозрительных ситуациях.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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