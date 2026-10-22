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Общество

Апорт, кинотеатр "Байконур" и космос: блогер показал видео 1978 года об "Орбите" в Алматы

Алма-Ата, дома, город, архивное видео, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 12:13 Фото: Instagram/mityabainazarov
21 октября 2026 года известный блогер из Алматы Митя Байназаров нашел архивное видео 1978 года про новоселье в "Орбите" и рассказал небольшую историю этого удивительного микрорайона, сообщает Zakon.kz.

Так, в начале 1970-х годов этот современный жилой массив вырос на месте бескрайних яблоневых садов, где созревал знаменитый апорт.

Интересно, что свое космическое название район получил благодаря закрытой станции спутниковой связи, которая когда-то работала неподалеку в предгорьях.

"Тематику космоса быстро подхватила вся местная топонимика: культурным сердцем массива стал легендарный кинотеатр "Байконур", а продуктовые магазины жители неофициально называли в честь планет Солнечной системы", – рассказывает Байназаров.

Сейчас на месте кинотеатра расположен ресторан быстрого питания.

"Магазинов с "космическими" названиями я уже давно не видел", – говорит в заключение блогер.

Пользователи Казнета поблагодарили автора за исторические справки и попросили больше рассказывать о районах города.

  • Митя, пожалуйста, побольше историй о каждом районе Алматы выкладывай.
  • Моя родная "Орбита", скучаю безумно.
  • Жаль, что когда строили район, они и думать не могли, что у всех жителей будут собственные автомобили и парковать их в этих узких дворах будет очень неудобно.
  • Это наше прошлое. И его невозможно ни вычеркнуть, ни забыть.
  • Я застал время заселения в "Орбиту". Жил в "Орбите-3", дом 33. Какой там воздух был тогда чистый. Рядом конечная трамвая №6. И автобусов №91,98.
  • Хорошее время было!
  • Нет ЖК, простор, зелень.

1 октября 2026 года Байназаров рассказывал, зачем старые дома в Алматы покрывали маленькой плиткой. Интересные детали из прошлого можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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