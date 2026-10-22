Апорт, кинотеатр "Байконур" и космос: блогер показал видео 1978 года об "Орбите" в Алматы

21 октября 2026 года известный блогер из Алматы Митя Байназаров нашел архивное видео 1978 года про новоселье в "Орбите" и рассказал небольшую историю этого удивительного микрорайона, сообщает Zakon.kz.

Так, в начале 1970-х годов этот современный жилой массив вырос на месте бескрайних яблоневых садов, где созревал знаменитый апорт.

Интересно, что свое космическое название район получил благодаря закрытой станции спутниковой связи, которая когда-то работала неподалеку в предгорьях.

"Тематику космоса быстро подхватила вся местная топонимика: культурным сердцем массива стал легендарный кинотеатр "Байконур", а продуктовые магазины жители неофициально называли в честь планет Солнечной системы", – рассказывает Байназаров.

Сейчас на месте кинотеатра расположен ресторан быстрого питания.

"Магазинов с "космическими" названиями я уже давно не видел", – говорит в заключение блогер.

Пользователи Казнета поблагодарили автора за исторические справки и попросили больше рассказывать о районах города.

Митя, пожалуйста, побольше историй о каждом районе Алматы выкладывай.

Моя родная "Орбита", скучаю безумно.

Жаль, что когда строили район, они и думать не могли, что у всех жителей будут собственные автомобили и парковать их в этих узких дворах будет очень неудобно.

Это наше прошлое. И его невозможно ни вычеркнуть, ни забыть.

Я застал время заселения в "Орбиту". Жил в "Орбите-3", дом 33. Какой там воздух был тогда чистый. Рядом конечная трамвая №6. И автобусов №91,98.

Хорошее время было!

Нет ЖК, простор, зелень.

1 октября 2026 года Байназаров рассказывал, зачем старые дома в Алматы покрывали маленькой плиткой. Интересные детали из прошлого можно узнать по этой ссылке.