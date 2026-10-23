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Общество

Цена трагедии: суд в Уральске оценил стоимость реабилитации искалеченного ребенка

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 07:58 Фото: pexels
Суд №2 Уральска вынес решение по иску матери, чей ребенок пострадал под колесами грузовика. Водителя КАМАЗа обязали выплатить 10 миллионов тенге за сбитого ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет mgorod.kz, водитель КАМАЗа наехал на ребенка. Тот получил тяжелейшие травмы. После чего ребенку установили первую группу инвалидности – он не может передвигаться самостоятельно.

"По закону владелец машины отвечает за вред как хозяин источника повышенной опасности. Мать просила суд взыскать с водителя 60 миллионов тенге моральной компенсации", – пояснили в суде.

Судья учел все обстоятельства: тяжесть увечий, необходимость долгого лечения и глубину перенесенных страданий ребенка и семьи. В итоге суд удовлетворил иск частично, обязав ответчика выплатить 10 миллионов тенге.

Требования по материальному ущербу отклонили, поскольку эти расходы уже покрыла страховка. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее мы писали о том, что подростки до смерти забили мужчину в Балхаше.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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