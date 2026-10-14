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События

Российский велотурист попросил помощи в Казахстане и был удивлен

велотурист, полицейские СКО, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 10:05 Фото: пресс-служба ДП СКО
Путешественник из Санкт-Петербурга Дмитрий Козицын для новых приключений выбрал интересный маршрут – от Северной Пальмиры до Омска через Северо-Казахстанскую область: Мамлютку, Петропавловск и Булаево, сообщает Zakon.kz.

На 24-й день его путешествия на последнем этапе маршрута у 66-летнего велотуриста возникла необходимость в дополнительном ночлеге из-за технических проблем.

Примечательно, что среди контактов Козицына нашелся телефон одного из казахстанских любителей велоспорта, с которым он несколько лет назад общался в интернете. Велотурист не знал, что его собеседник служит в полиции.

Сотрудники Управления полиции Петропавловска откликнулись на просьбу: обеспечили ночлег и помогли починить велосипед.

Кроме того, исполняющий обязанности начальника городского управления полиции Адильбек Жарасов принял велотуриста и подарил на память игрушечную копию патрульной машины казахстанской полиции.

"Я всегда с пониманием относился к нелегкой работе полицейских, но доброжелательность казахстанской полиции поразила меня"Дмитрий Козицын

Спустя два дня путешественник добрался до Омска и отправился домой по железной дороге.

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 10:05
Через Казахстан: таджикистанец отправился в кругосветное путешествие на одноколесном велосипеде и удивил всех

Ранее корреспондент Zakon.kz подробно рассказывал, сколько денег нужно, чтобы провести день в Шымкенте. Где недорого поесть, остановиться на ночь и что посмотреть, читайте по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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