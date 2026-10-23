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Общество

Метро, велосипед, автобус или авто быстрее? Интересный эксперимент провели в Алматы

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 17:12 Фото: pixabay
В Алматы провели эксперимент: какой вид транспорта доберется до определенного пункта назначения быстрее. Ответ лежит на поверхности, но интересно и то, за какое время участники добрались на велосипеде, метро, автобусе и автомобиле, сообщает Zakon.kz.

Видео с экспериментом опубликовал блогер Влад Притуляк в Instagram 22 октября 2026 года.

Энтузиасты выдвинулись в час пик с площади Абая по одноименному проспекту. Конечная точка – станция метро Момышулы. В путь отправились в 18:51.

Резвее всех тронулся велосипедист. Пользователь метро потерял 5 минут на перекрестке с улицей Фурманова из-за светофора. Отправившийся на автобусе прождал его на остановке около 18 минут. Автомобилист за 11 минут не проехал даже один перекресток.

За 23 минуты автомобилист доехал до улицы Наурызбай батыра, на 37-минуте был около цирка. На метро молодой человек до станции "Москва" доехал за 30 минут. Велосипедист доехал до улицы Байтурсынова по велодорожке, дальше перебрался на обочину дороги. И плюсом назвал то, что смог протискиваться между вставшими в коллапсе автомобилями.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 17:12
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В конечном итоге победило метро. На нем участник эксперимента от площади Абая до Момышулы добрался за 38 минут. Велосипедист был на втором месте – 48 минут. Третье место – за автобусом. На нем парень доехал за 1 час 17 минут. Последнее место за автомобилем – за 1 час 33 минуты.

"Велосипед и метро рулят, а автобус, конечно, хоть и есть выделенная полоса, она не дает каких-то супер преимуществ", – подытожили энтузиасты.

В последнее время алматинцы часто стали жаловаться и на метро, и на автобусы. Что в первом виде транспорта, что во втором увеличилось число пассажиров. При этом в Управлении транспорта заявили, что из-за высокой загруженности дорог, особенно в часы пик, возникают задержки и отклонения от расписания, что приводит к увеличению интервалов движения и скоплению пассажиров на остановках.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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