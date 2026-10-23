Пьяный подросток покусал полицейского в Байконуре

Прокуратура комплекса "Байконур"возбудила уголовные дела в отношении несовершеннолетнего, который оскорбил сотрудников полиции и применил насилие к одному из них, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел ночью 1 октября 2026 года. По данным прокуратуры, 17-летний парень, будучи в состоянии алкогольного опьянения был остановлен сотрудниками полиции за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Но юноше это не понравилось и он перешел на оскорбления полицейских, а после приступил к действиям. Несовершеннолетний оказал активное сопротивление и укусил сопровождавшего его полицейского за бедро.

В итоге теперь вместо административного дела парня ждет два уголовных.

"В отношении него возбуждены уголовные дела, предусмотренные статьей 319 и частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), которые соединены в одно производство", – проинформировали в пресс-службе прокуратуры комплекса "Байконур".

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений.

А в Атырау жительницу привлекли к административной ответственности после того, как ее несовершеннолетняя дочь устроила трансляцию с нецензурной бранью в соцсети TikTok.